Chi è nato a settembre ha più successo. Lo dice la scienza

Secondo alcune ricerche scientifiche condotte negli Stati Uniti e in Canada, essere nati a settembre, per quanto completamente casuale, potrebbe portare con sé una serie di vantaggi che sarebbero in grado di influenzare positivamente il percorso di vita di chi ha il privilegio di vedere la luce in questo periodo dell’anno. Le relazioni tra il proprio mese di nascita e alcuni fattori come il successo, la fortuna e l’intelligenza, sono infatti decisamente affascinanti. Curiosi di scoprirle tutte? Andiamo a vederle insieme!

Chi nasce a settembre è più brillante, sicuro e fortunato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le conclusioni di uno studio condotto da ricercatori delle università di Toronto, Florida e Northwestern University in Illinois, hanno gettato nuova luce su quanto il mese di nascita possa giocare un ruolo importante nella determinazione del successo individuale.

Una delle indagini, che ha coinvolto un campione di un milione di studenti nati tra il 1994 e il 2000, che hanno frequentato le scuole in Florida, ha rivelato risultati sorprendenti. Gli alunni nati a settembre non solo sembrano essere più sicuri e brillanti, ma hanno dimostrato anche una maggiore probabilità di perseguire l’istruzione universitaria e di trovare impieghi di alto livello. Uno dei dettagli più interessanti emersi da questa ricerca è la netta differenza nei risultati ottenuti dai nati a settembre rispetto a quelli nati ad agosto, i quali sembrano avere risultati scolastici, accademici e professionali inferiori. In pratica, chi è nato a settembre è decisamente più fortunato.

Perché chi è nato a settembre ha più successo nella vita?

Ma qual è la spiegazione dietro questo fenomeno? Gli esperti suggeriscono che il legame tra il successo e il mese di nascita potrebbe essere collegato all’inizio dell’anno scolastico. Nei sistemi educativi americano ed europeo, spesso le attività scolastiche cominciano proprio a settembre. Questo significa che i bambini nati entro il 31 agosto iniziano la scuola un anno prima rispetto a quelli nati dopo questa data. Questa discrepanza può portare a differenze significative nelle capacità fisiche e intellettive, favorendo coloro che sono nati nel mese di settembre e oltre.

Quali sono le influenze del mese di nascita sulla nostra vita?

Tuttavia, va notato che questa correlazione tra il mese di nascita e il successo non è l’unico aspetto interessante. Negli anni, diversi scienziati hanno cercato di stabilire connessioni tra il mese di nascita e le tendenze personali e professionali future.

Dalle osservazioni dei ricercatori, si osservano queste tendenze: