"Tale padre, tale figlio": non è vero il detto. Da chi si eredita il carattere. Non è la mamma

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

I detti popolari spesso riflettono secoli di saggezza accumulata, ma cosa succede quando la scienza mina le fondamenta di queste credenze radicate? Uno studio condotto dall’Università di Edimburgo sembra farlo, mettendo in discussione l’idea che “tale padre, tale figlio” sia una regola universale. La ricerca dal professor Renè Mottus del dipartimento di neuropsichiatria potrebbe rivoluzionare il modo in cui concepiamo l’ereditarietà del carattere umano.

Lo studio sui caratteri e i dubbi degli esperti

Carattere e personalità, le scoperte tra genetica e progresso

Lo studio sui caratteri e i dubbi degli esperti

L’indagine ha coinvolto 1000 coppie genitore-figlio, mirando a identificare eventuali correlazioni tra i tratti di personalità dei genitori e quelli dei loro discendenti. Lo studio si è concentrato sui cinque tratti principali della personalità umana: apertura mentale, affidabilità, gradevolezza e stabilità emotiva. Tuttavia, i risultati hanno sorpreso molti: la probabilità che un bambino erediti tali caratteristiche dai propri genitori non è significativamente superiore rispetto a quella di ereditarle da amici o conoscenti.

In particolare, suddividendo la popolazione in tre gruppi distinti in base al livello di apertura mentale, i ricercatori hanno notato che solo il 39% dei figli si collocava nello stesso gruppo dei genitori. Allo stesso modo, il 33% dei bambini finiva in una categoria del tutto estranea rispetto a quella dei propri genitori. Questi risultati indicano che i tratti distintivi della personalità non sono così fortemente influenzati dai genitori come si potrebbe pensare.

Per comprendere meglio i tratti della personalità dei partecipanti, i ricercatori hanno adottato un approccio innovativo, chiedendo anche il parere di amici o partner sull’individuo in questione. Tuttavia, questa pratica è stata oggetto di critiche da parte di alcuni esperti. Il genetista inglese Robert Plomin ha contestato la validità della nuova tecnica introdotta. Secondo Plomin, il parere degli altri sulla personalità di un individuo potrebbe non essere scientificamente accurato, poiché ciascuno di noi tende ad adattare il proprio comportamento in base al contesto.

Anche la psicologa Jennifer Cawley ha espresso dubbi sulla teoria secondo cui i figli ereditano inevitabilmente il carattere dei genitori. Sottolinea come molti fattori possano influenzare la formazione della personalità di un individuo, incluso il rifiuto consapevole dei modelli genitoriali negativi. Questo fenomeno, secondo Cawley, conferma l’ipotesi dello studio: il detto “Tale padre, tale figlio” non è sempre accurato.

Carattere e personalità, le scoperte tra genetica e progresso

L’idea che i figli quindi siano la diretta riproduzione dei loro genitori potrebbe essere un concetto superato. Se da una part è vero che l’eredità genetica può certamente influenzare alcuni aspetti della personalità, è chiaro che altri fattori, come l’ambiente sociale e le esperienze individuali, svolgono un ruolo altrettanto significativo. Forse è giunto il momento di riconsiderare le nostre concezioni sull’ereditarietà del carattere umano e abbracciare una visione più sfaccettata e complessa della natura umana.

Guardando avanti, il futuro della ricerca sull’ereditarietà della personalità si presenta intrigante e promettente. Se gli studi precedenti hanno gettato nuova luce sul complesso rapporto tra geni, ambiente e personalità, molte domande rimangono ancora senza risposta. Potrebbe essere interessante esplorare ulteriormente come i fattori epigenetici, le esperienze prenatali e l’interazione tra geni e ambiente che modellano la formazione della personalità. Inoltre, l’avanzamento delle tecnologie genomiche potrebbe consentire agli scienziati di identificare marcatori genetici specifici associati a determinati tratti di personalità, aprendo la strada a interventi personalizzati e mirati per promuovere il benessere psicologico e sociale.