Leggere l'etichetta prima di acquistare la salsiccia: cose da sapere

Quando si osserva la vetrina del reparto gastronomia, le salsicce esposte potrebbero sembrare tutte uguali, ma non è proprio così. Molti consumatori, ad esempio, danno per scontato che le salsicce contengano un solo tipo di carne (solitamente maiale o manzo). La realtà è che molte marche in commercio contengono più di un tipo di proteine. Queste miscele sono spesso lavorate meccanicamente.

Cosa contengono le salsicce

L’etichettatura della salsiccia in Italia

Differenze tra le salsicce

Alcune aggiunte sono spesso definite riempitivi o “estensori” di “carne disossata meccanicamente” e possono essere scarti che vengono spesso utilizzati anziché essere semplicemente gettati via. E qual è lo scopo di questi componenti aggiuntivi? Possono essere utilizzati per migliorare l’aspetto generale della salsiccia e allo stesso tempo migliorarne la durata di conservazione.

Inoltre, quando vedi del cibo etichettato come “locale”, potresti essere portato a credere che in qualche modo sia migliore. In effetti, ci sono numerosi vantaggi quando si tratta di acquistare carni e prodotti di provenienza locale, come i costi ridotti e la maggiore sostenibilità ambientale. Tuttavia, acquistare prodotti locali non significa sempre ottenere un prodotto di qualità superiore o più nutriente. Ciò che conta è il tipo di carne utilizzata e se l’azienda produttrice utilizza o meno additivi, riempitivi, diluenti e altri componenti.

In Italia, è obbligatorio inserire tutti i componenti delle salsicce nell’etichetta. La normativa mira a garantire che i consumatori siano pienamente informati sulla composizione dei prodotti alimentari, inclusi i vari ingredienti utilizzati nelle salsicce. Questa informazione è fondamentale per consentire ai consumatori di fare scelte alimentari consapevoli e di evitare allergeni o ingredienti indesiderati.

Abbiamo detto dunque che non tutti i tipi di salsicce sono uguali. Oltre alle marche, ci sono differenze che si basano sugli ingredienti utilizzati. Ad esempio, raramente troverai tanti additivi nella salsiccia cruda quanto in quella affumicata. Ciò senza dubbio ha molto a che fare con le differenze nella rispettiva durata di conservazione dei prodotti: la salsiccia cruda scadrà molto più velocemente di una stagionata.

Se quindi ti preoccupa il consumo di conservanti e di altri additivi, potresti voler acquistare salsicce crude piuttosto che varietà conservate o precotte. Alcune salsicce crude contengono ingredienti minimi e talvolta sono realizzate senza l’uso di glutammato monosodico (MSG), un additivo alimentare con una reputazione discutibile. La cosa migliore da fare è documentarsi sui diversi tipi di salsiccia e leggere con attenzione l’etichetta.

Nel nostro Paese, l’etichettatura obbligatoria fornisce informazioni essenziali sulla composizione del prodotto. Considera quindi i tipi di carne utilizzati, la presenza di additivi, riempitivi o conservanti, e fai delle scelte consapevoli in base alle tue preferenze e alle tue esigenze dietetiche. Non tutte le salsicce sono uguali, ed essere informati è la chiave per una scelta ponderata.