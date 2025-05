Quanti anni hai davvero? Il test dell'età biologica spopola su TikTok, ma è attendibile?

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Su TikTok impazza una nuova moda che sta incuriosendo milioni di utenti: scoprire la propria età biologica. Un concetto che va ben oltre la semplice data di nascita e punta a rispondere a una domanda tanto affascinante quanto complessa: “Quanti anni ha davvero il mio corpo?”

Il trend ha trovato grande eco anche in TV, grazie a un episodio del reality The Kardashians, in cui i celebri membri della famiglia si sono sottoposti a test per misurare quanto “giovani” siano realmente i loro organismi.

Ma cosa si intende davvero per età biologica? E il test virale che impazza sui social è attendibile?

Cos’è l’età biologica?

L’età biologica è una stima dello stato di salute e del livello di invecchiamento dell’organismo, e può essere molto diversa dall’età anagrafica. A determinarla sono fattori come:

Genetica

Alimentazione

Attività fisica

Livello di stress

Qualità del sonno

Abitudini come fumo e alcol

Non si tratta di un numero fisso, ma di una valutazione dinamica, che può cambiare nel tempo con uno stile di vita più sano o, al contrario, peggiorare con abitudini nocive.

Il test virale di TikTok: divertente, ma non scientifico

Tra le tante “sfide” che spopolano online, una delle più popolari è il test che consiste nel passare dalla posizione inginocchiata a quella in piedi — spesso con un piccolo salto finale — senza cadere o perdere l’equilibrio.

Secondo i video, come quello dell’utente @perezgg5, chi riesce a farlo avrebbe un’età biologica “sotto i 30 anni”.

Ma attenzione: questo test non ha alcuna validità scientifica. È vero che equilibrio, coordinazione e forza muscolare sono segnali di buona forma fisica, ma sono solo una piccola parte del quadro complessivo della nostra salute biologica.

Esiste un modo scientifico per misurare l’età biologica?

Sì, ma è molto più complesso (e costoso) di un test casalingo.

I metodi più avanzati includono:

Test epigenetici basati sulla metilazione del DNA ( i cosiddetti orologi biologici come Horvath o GrimAge)

Analisi del sangue che combinano parametri come colesterolo, pressione arteriosa, glicemia, frequenza cardiaca e peso

Algoritmi predittivi che elaborano i dati clinici per restituire un’età stimata

Questi approcci sono utilizzati principalmente in ambito di ricerca scientifica o da aziende private per scopi informativi e wellness, ma non hanno ancora applicazioni cliniche consolidate.

Vale la pena conoscere la propria età biologica?

La risposta dipende da cosa cerchi. Se lo fai per curiosità o come motivazione a prenderti più cura della tua salute, può essere interessante. Ma è importante ricordare che:

I test non sono standardizzati

I risultati non influenzano diagnosi o terapie mediche

È più utile concentrarsi su abitudini sane , indipendentemente dal numero che ottieni

L’età biologica è un concetto affascinante e utile per riflettere sul proprio benessere. Ma attenzione ai facili entusiasmi: i test virali non sostituiscono la scienza, e un approccio serio alla salute non si misura in un salto da terra.

Se vuoi davvero “rallentare” il tuo orologio biologico, meglio puntare su:

Dieta equilibrata

Attività fisica regolare

Sonno di qualità

Gestione dello stress

Controlli medici regolari

E TikTok? Lasciamolo per divertirsi… con spirito critico.