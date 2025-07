‘La città più bella del mondo?’: la TikToker argentina mostra il lato nascosto di Roma tra rifiuti e degrado e divide il web

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Sta facendo discutere tantissimo un video pubblicato sui social da una TikToker argentina, soprattutto per il fatto che la creator metta in dubbio il fatto che Roma non sia la città più bella del mondo. La verità mostrata dal suo video, infatti, ha ripreso diverse scene di degrado che, purtroppo, chi vive la capitale quotidianamente ben conosce. Ma allora perché quel filmato sta facendo discutere così tanto? Che cosa mostra davvero? Non ci resta che provare a scoprire tutta la verità a riguardo.

Roma è davvero così bella? Il video di una tiktoker argentina fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La titktoker argentina Melina Moriatis (conosciuta sul social network cinese come @melimoriatisfit), ha recentemente documentato il suo viaggio in Italia con un filmato che sta facendo discutere non poco.

Il motivo è presto detto, dato che non si è soffermata ad immortalare le bellezze di Colosseo, Fori Imperiali e Piazza di Spagna. Anzi, ha esordito con un terribile: “Sono arrivata a Roma pensando che fosse la città migliore al mondo e ho trovato questo”.

Dopodiché, la donna ha mostrato diverse scene, che partono dalla sporcizia ai lati della fontana di Trevi, in mezzo ai turisti, fino a immagini nelle quale si vede tantissima spazzatura per strada, bidoni pieni e rifiuti abbandonati, ma anche gente che raccatta rifiuti e scene di accattonaggio.

Qual è il problema del degrado urbano di Roma?

La situazione, in realtà, i romani la conoscono bene. Roma vive da anni in una sorta di degrado urbano che va dalla gestione delle infrastrutture fino a quella dei rifiuti, dalla carenza di manutenzione fino a un certo impatto della criminalità e della microcriminalità.

L’immagine che ne viene fuori, però, mal si sposa con quella della città imperiale, della Caput Mundi che tutti amiamo per i suoi secoli di gloria e meraviglia.

Siamo in una perenne dicotomia, in uno stridente contrasto tra un’eredità importantissima e unica al mondo e una realtà quotidiana segnata da degrado, sporcizia e inefficienza dei servizi. È proprio questa discordanza a ferire chi guarda, in un divario sempre più ampio tra il mito della Roma eterna e la sua materialità contemporanea. Una ferita aperta nel cuore di un patrimonio che meriterebbe ben altra cura e rispetto.

È giusto che una turista racconti le contraddizioni di Roma

Ma è giusto che a raccontare queste contraddizioni debba essere una turista venuta dalla “fine del mondo”, per citare Papa Francesco?

Forse il vero punto dolente è proprio questo: che l’indignazione arrivi più facilmente da chi guarda Roma per la prima volta, invece che da chi la abita ogni giorno e si è in qualche modo abituato alla situazione. E magari si è anche offeso guardando il video pubblicato dalla TikToker.

I social, ad ogni modo, si sono fatti specchio e amplificatore di una realtà che spesso viene ignorata o minimizzata, soprattutto da chi avrebbe il compito di cambiarla. Il video di Melina – al di là di ogni sua vena polemica – ha avuto almeno il merito di farci guardare Roma con occhi nuovi, o forse soltanto più onesti. Soprattutto chi, come noi, ama follemente la Città Eterna.