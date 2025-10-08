Fonte: 123RF

Farina di ceci: l'errore più comune in cucina (e perché rovina farinata e ricette)

Versatile, sana e senza glutine, la farina di ceci è l’ingrediente perfetto per piatti gustosi e nutrienti. Ma solo se usata nel modo giusto: ecco l’errore che rovina tutto

Pubblicato:

Alessia Malorgio

Alessia Malorgio

Content Specialist

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Frittate vegane, panelle siciliane, farinata ligure, pancake proteici: la farina di ceci è entrata nelle cucine di chi ama sperimentare o segue diete vegetariane e senza glutine. È economica, nutriente e versatile, tanto da sembrare un ingrediente infallibile.
Eppure, dietro il suo aspetto semplice si nasconde una trappola culinaria che rovina centinaia di ricette: usarla come fosse una farina qualsiasi. Versarla nella ciotola, aggiungere acqua e mescolare al volo è l’errore numero uno. Il risultato? Una pastella amara, grumosa e indigesta, ben lontana da quella cremosa e vellutata che rende celebre la farinata.

Il vero segreto: l’ammollo

La farina di ceci ha bisogno di tempo. Prima di essere cotta deve restare in ammollo per almeno 12 ore. Può sembrare un passaggio superfluo o da “nonna pignola”, ma è in realtà una trasformazione scientifica.
Durante l’ammollo, le proteine si idratano, gli amidi si ammorbidiscono e si attivano enzimi naturali che neutralizzano le sostanze antinutrienti. Solo così la farina sprigiona il suo pieno potenziale, migliorando gusto, digeribilità e valore nutritivo.

Perché serve davvero

L’acqua è il primo alleato della farina di ceci. Quando la lasci riposare, entra in gioco un enzima chiamato fitasi, che abbatte l’acido fitico, responsabile del blocco nell’assorbimento di minerali come ferro, zinco e calcio.
In parallelo, l’ammollo riduce l’attività di lectine e tannini, due composti che causano gonfiore e lentezza digestiva.
Secondo diversi studi, questo processo può ridurre fino al 16% degli inibitori della digestione proteica, rendendo la farina più leggera e nutriente. In altre parole, l’ammollo non è un optional: è un passaggio funzionale.

Come fare l’ammollo perfetto

Per ottenere una pastella omogenea e senza retrogusto amaro, basta seguire pochi passaggi:

  1. Mescolate la farina di ceci con acqua fredda in proporzione 1:3.
  2. Coprite e lasciate riposare da 12 a 24 ore a temperatura ambiente.
  3. Dopo 6 ore, cambiate l’acqua per eliminare ulteriori antinutrienti.
  4. Rimuovete la schiuma che si forma in superficie con un cucchiaio.
    Anche la farina industriale beneficia dell’ammollo: i processi di raffinazione non eliminano del tutto le sostanze indesiderate. Dopo l’ammollo, potete procedere alla cottura come di consueto: il risultato sarà morbido, dorato e incredibilmente digeribile.

Cosa succede se lo salti

Saltare l’ammollo significa rinunciare a tutto ciò che rende la farina di ceci speciale. Il gusto diventa metallico e amaro, la consistenza gessosa, e la digestione più lenta. L’acido fitico blocca l’assorbimento dei minerali, e le lectine non neutralizzate causano pesantezza e gonfiore. Una farinata senza ammollo è come una pizza senza lievitazione.

Il segreto è nell’attesa

La farina di ceci non è una farina come le altre. Aspettare 12 ore può sembrare un sacrificio, ma il risultato ripaga: piatti più gustosi, leggeri e nutrienti, con un sapore dolce e rotondo. Con la farina di ceci, la scienza è chiara: il segreto non è nella ricetta, ma nell’attesa.

2 idee irresistibili con la farina di ceci

Farinata ligure croccante

Ingredienti: 200 g di farina di ceci, 600 ml d’acqua, 1 cucchiaino di sale, 3 cucchiai d’olio extravergine.
Preparazione: dopo l’ammollo di 12 ore, eliminate la schiuma e aggiungete l’olio. Versate in una teglia unta e cuocete a 250°C per 20-25 minuti finché la superficie sarà dorata. Servitela calda con rosmarino o cipolle caramellate.

Panelle siciliane

Ingredienti: 250 g di farina di ceci, 750 ml d’acqua, sale, pepe, prezzemolo tritato.
Preparazione: mescolate la farina con l’acqua e cuocete a fuoco basso fino a ottenere una crema densa. Stendetela su un piano, fatela raffreddare e tagliatela a rettangoli. Friggete in olio caldo finché dorata. Perfette nel classico panino con semi di sesamo!

Leggi anche

più popolari su facebook nelle ultime 24 ore

  1. Se pubblichi spesso foto romantiche di coppia sui social, vuol dire che non sei felice

    Se pubblichi spesso foto romantiche di coppia sui social, vuol dire che non sei felice
  2. Tutor autostrade 2024, dispositivi attualmente attivi: attenzione ai viaggi di Natale

    Tutor autostrade 2024, dispositivi attualmente attivi: attenzione ai viaggi di Natale
  3. La NASA svela per la prima volta immagini straordinarie di una galassia simile alla Via Lattea

    La NASA svela per la prima volta immagini straordinarie di una galassia simile alla Via Lattea
vedi tutti
Segui il trend

Virgilio è: