Si chiama 2002 JX8 e sfiorerà il nostro pianeta tra le costellazioni del nord: come vederlo e cosa significa per la scienza.

Il 9 maggio 2025, alle ore 13:02 italiane, un asteroide di dimensioni considerevoli, denominato (612356) 2002 JX8, effettuerà un passaggio ravvicinato alla Terra. Con un diametro stimato tra i 230 e i 510 metri, questo corpo celeste transiterà a circa 4,2 milioni di chilometri dal nostro pianeta, una distanza pari a quasi undici volte quella che ci separa dalla Luna.

La sua classificazione e le questioni di sicurezza

L’asteroide 2002 JX8 è classificato come “potenzialmente pericoloso” secondo le attuali definizioni astronomiche, che includono oggetti con diametro superiore ai 140 metri e che si avvicinano alla Terra entro 7,5 milioni di chilometri. Tuttavia, gli esperti rassicurano che il passaggio di questo asteroide non comporta alcun rischio di impatto. Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, ha dichiarato che si tratta di un evento sicuro, ma interessante per l’osservazione astronomica.

Nonostante titoli sensazionalistici, la comunità scientifica è chiara: eventi come questo non sono pericolosi, e il loro impatto serve più alla scienza che a generare paura. È sempre bene affidarsi a fonti affidabili come NASA, ESA, INAF o riviste scientifiche verificate.

L’osservazione dell’asteroide

Durante il suo transito, l’asteroide attraverserà le costellazioni del Cigno, del Drago, dell’Orsa Minore e della Giraffa. Nelle notti tra l’8 e il 9 maggio, sarà visibile sopra l’orizzonte per tutta la notte, trovandosi a meno di dieci gradi dalla Stella Polare. Con una luminosità di magnitudine 16.1, sarà fotografabile con telescopi amatoriali di diametro tra 100 e 150 mm. Per l’osservazione diretta, invece, saranno necessari strumenti di maggiore apertura.

Negli ultimi anni diversi asteroidi hanno “sfiorato” la Terra a distanze persino inferiori. Ad esempio, l’asteroide 2023 BU è passato a soli 3.600 km dal nostro pianeta, senza alcuna conseguenza. Anche in quel caso, gli strumenti di sorveglianza hanno funzionato perfettamente.

La diretta streaming dell’evento

Per coloro che non dispongono dell’attrezzatura necessaria, il Virtual Telescope Project offrirà una diretta streaming dell’evento a partire dalle 22:30 dell’8 maggio. Le immagini saranno catturate dai telescopi robotici situati a Manciano, in provincia di Grosseto, in una delle aree con il cielo più buio d’Italia, offrendo così un’opportunità unica per osservare l’asteroide in tempo reale.

L’importanza dell’osservazione

Eventi come il passaggio dell’asteroide 2002 JX8 rappresentano occasioni preziose per gli astronomi e gli appassionati di osservare da vicino corpi celesti di grandi dimensioni. Queste osservazioni contribuiscono a migliorare la nostra comprensione degli asteroidi e delle loro orbite, oltre a rafforzare le capacità di monitoraggio e prevenzione di eventuali minacce future.

Oltre al lavoro di osservatori come il Virtual Telescope Project, anche missioni come NEO Surveyor della NASA o ESA’s Flyeye dell’Agenzia Spaziale Europea sono pensate per intercettare e monitorare oggetti spaziali in avvicinamento, creando veri e propri sistemi di allerta planetaria.

Anche se non rappresentano un pericolo immediato, i passaggi ravvicinati come quello dell’asteroide 2002 JX8 sono importanti per testare la capacità dei nostri sistemi di monitoraggio spaziale. Ogni osservazione contribuisce ad arricchire i database internazionali, a perfezionare le tecniche di calcolo orbitale e a migliorare la risposta globale in caso di reali minacce future.

Il passaggio dell’asteroide 2002 JX8 il 9 maggio 2025 sarà un evento astronomico significativo, ma privo di pericoli per la Terra. Un’opportunità imperdibile per osservare un corpo celeste di notevoli dimensioni e approfondire la nostra conoscenza del sistema solare.