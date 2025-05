Vip e personaggi nati il 2 Maggio, le celebrità che festeggiano oggi: il magnifico compleanno di Donatella Versace

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Il 2 maggio è una data nella quale è possibile celebrare l’eleganza, l’energia e il talento nel festeggiare tanti compleanni vip. Tra questi c’è sicuramente quello di Donatella Versace, icona della moda mondiale e simbolo di stile senza tempo. Ma non è l’unica a compiere gli anni in questa giornata: tra calciatori leggendari, star della musica e dello spettacolo, e persino membri della famiglia reale britannica, il 2 maggio riunisce personalità tra le più amate, seguite e influenti della scena internazionale. Andiamo a scoprirle insieme una per una.

Buon compleanno a Donatella Versace, regina della moda e dello stile

Nata il 2 maggio 1955 a Reggio Calabria, Donatella Versace è oggi una delle figure più riconoscibili e autorevoli nel mondo della moda. Dopo la tragica scomparsa del fratello Gianni nel 1997, ha preso le redini della maison di famiglia, riuscendo non solo a preservarne il prestigio, ma anche a reinventarlo con forza e personalità. Il suo stile audace, glamour e provocatorio ha influenzato il fashion system globale, rendendola un punto di riferimento per le nuove generazioni di designer. Con la sua presenza carismatica e l’abilità di trasformare la moda in cultura pop, Donatella è riuscita a costruire un impero che fonde arte, lusso e identità.

Tanti auguri a David Beckham, icona del calcio e dello stile

David Beckham, nato a Londra il 2 maggio 1975, è molto più di un ex calciatore: è un simbolo globale di eleganza, carisma e successo. La sua carriera sportiva ha toccato club storici come Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy e Milan, oltre ad essere stato per anni un simbolo della nazionale inglese. Ma Beckham ha saputo reinventarsi ben oltre il calcio, come personaggio trasversale attivo nel mondo della moda, della pubblicità e dell’imprenditoria. È diventato un esempio di sportivo moderno, capace di coniugare performance, stile e impatto mediatico.

Porta in alto la mano, auguri a Francesco Facchinetti

Nato il 2 maggio 1980, Francesco Facchinetti ha iniziato la sua carriera come cantante con l’alias DJ Francesco e il successo de ‘La canzone del capitano’, per poi trasformarsi in conduttore, produttore, imprenditore e talent scout. Figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, ha saputo trovare una propria strada nel mondo dell’intrattenimento, passando con disinvoltura dalla musica alla televisione, fino al mondo digitale e delle start-up.

Buon compleanno Dwayne Johnson, forza e carisma made in Hollywood

Dwayne Johnson, conosciuto da milioni di fan come The Rock, è nato il 2 maggio 1972. Ex campione di wrestling e oggi una delle star più pagate e amate del cinema americano, Johnson incarna l’unione perfetta tra fisicità e simpatia. Protagonista di tanti film d’azione, commedie e produzioni di successo mondiale, ha costruito un impero personale basato su disciplina, positività e intrattenimento.

È il compleanno di Lily Allen, voce irriverente della musica pop

Nata il 2 maggio 1985, Lily Allen ha saputo portare una ventata di ironia, sincerità e spirito punk nel pop inglese degli anni Duemila. Con brani come Smile, The Fear e Not Fair, ha scalato le classifiche di tutto il mondo distinguendosi per i suoi testi taglienti e uno stile inconfondibile.

Buon compleanno, Principessa Charlotte: una piccola reale sotto i riflettori

Il 2 maggio 2015 è nata a Londra Charlotte Elizabeth Diana, figlia del principe William e di Kate Middleton. Secondogenita della coppia reale britannica, la principessa Charlotte è già da anni protagonista delle cronache mondane e istituzionali, con un posto ben definito nella linea di successione al trono. Nonostante la giovanissima età, ogni sua apparizione pubblica è seguita con grande attenzione dai media e dal pubblico, confermando il fascino che la famiglia reale continua a esercitare nel mondo intero.