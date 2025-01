Virus in Cina, la profezia di Nostradamus spaventa tutto il mondo: cosa aveva previsto nel 2025

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

L’eco delle profezie di Nostradamus continua a influenzare l’immaginario collettivo, soprattutto nei momenti di crisi. L’anno che è appena cominciato, il 2025, secondo molti studiosi delle quartine del celebre astrologo, potrebbe essere segnato da alcuni eventi di portata devastante, tra i quali possiamo ritrovare anche una nuova pandemia. Oggi, l’allarme generato dalle notizie che ci giungono dalla Cina riaccende il timore che una delle sue visioni legata ad una terribile malattia infettiva possa avverarsi. Ma cosa aveva realmente previsto Nostradamus per l’anno del Giubileo e quali eventi stanno creando inquietudine tra la popolazione di tutto il mondo?

Il virus che sta mettendo in ginocchio la sanità in Cina e la paura di una nuova pandemia

Negli ultimi giorni, la Cina è al centro dei notiziari di tutto il mondo a causa dell’aumento preoccupante di nuovi casi di malattie respiratorie. A preoccupare maggiormente è la diffusione dell’HMPV, il metapneumovirus umano di origine aviaria, che sta colpendo soprattutto i bambini e i ragazzi sotto i 14 anni.

Le strutture sanitarie del Paese stanno registrando un crescente afflusso di pazienti, generando una certa apprensione tra la popolazione. Le autorità sanitarie, tuttavia, invitano alla calma, definendo questo fenomeno una conseguenza stagionale tipica, amplificata da condizioni climatiche particolari. Tuttavia, la coincidenza temporale con le profezie di Nostradamus ha scatenato una serie di speculazioni e di timori riguardo alla possibilità che la diffusione del virus possa causare una nuova pandemia globale, facendo affiorare la paura che la storia possa ripetersi.

Cosa dicono davvero le profezie di Nostradamus per il 2025?

Secondo quanto riportato nelle sue celeberrime quartine, per il 2025 Nostradamus avrebbe preannunciato l’arrivo di una nuova malattia infettiva in grado di diffondersi con una rapidità senza precedenti.

A quanto riportano i beninformati, non si tratterebbe però di un virus recente, ma di un agente patogeno risvegliato dallo scioglimento dei ghiacciai, liberato dopo millenni di ibernazione. Si tratta di un particolare che non ha fatto altro che alimentare i timori legati al cambiamento climatico, che sta accelerando il fenomeno del disgelo in diverse aree del pianeta. La descrizione di un “male antico” ha generato dibattiti e ipotesi inquietanti tra gli esperti, con molti che interpretano il testo come un presagio apocalittico.

Ma non è tutto. L’anno che è appena cominciato, infatti, potrebbe portare con sé ben altri pericoli.

Oltre alla pandemia, Nostradamus avrebbe previsto anche altri eventi drammatici per il 2025.

Tra le profezie più discusse c’è quella di un terremoto di proporzioni devastanti in Giappone, seguito da uno tsunami altrettanto disastroso. Inoltre, si parla di un’eruzione vulcanica così potente da superare la storica eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Il veggente avrebbe anche fatto riferimento a una crisi politica nel Regno Unito, con un re costretto a lasciare il trono a un outsider, dietro la quale molti hanno visto la possibilità di un ritiro sia di Carlo che di William che favorirebbe la salita al trono di Harry. Infine, la Chiesa cattolica potrebbe essere coinvolta in un drammatico cambiamento al vertice, con un nuovo Papa descritto come un “successore romano”. Cosa succederà davvero?