Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Ci sono mattine in cui la meraviglia del cielo vale più di qualche ora di sonno. Il 23 Maggio sarà una di quelle occasioni irripetibili, in cui alzarsi presto significherà assistere a uno spettacolo celeste raro e affascinante. Alle 4:30 del mattino, guardando verso l’orizzonte orientale, il firmamento regalerà un allineamento suggestivo tra tre protagonisti d’eccezione: Luna, Venere e Saturno.

Questo cosiddetto “tris celeste” offrirà una scena unica, capace di unire scienza e poesia in una sola immagine. I tre corpi celesti saranno visibili a occhio nudo e disposti in modo armonico nella costellazione dei Pesci, illuminando le prime luci del giorno con il loro bagliore.

I protagonisti: Luna, Venere e Saturno

L’ordine in cui appariranno contribuirà a rendere tutto più suggestivo: Saturno sorgerà per primo, seguito dalla Luna, in fase calante e con una sottile falce luminosa, e infine da Venere, la più brillante del trio, spesso chiamata “stella del mattino”.

Non servono strumenti particolari per osservare l’allineamento, ma solo un punto di osservazione libero da ostacoli e un cielo sereno. L’emozione nasce proprio dal fatto che questi tre astri, solitamente molto distanti tra loro nel cielo, appariranno così vicini da sembrare parte di una coreografia celeste perfettamente orchestrata.

Le stelle cadenti: epsilon Draconidi in arrivo

A rendere questa alba ancora più magica è l’arrivo imminente di uno sciame meteorico, le epsilon Draconidi, il cui picco è previsto per la notte successiva, il 24 Maggio. Queste meteore, seppur meno famose rispetto ad altri sciami come le Perseidi, possono comunque offrire uno spettacolo affascinante, specialmente in condizioni di cielo buio. Quest’anno il radiante — cioè il punto da cui sembrano partire le meteore — sarà ben alto nel cielo, una condizione favorevole per l’osservazione.

Le epsilon Draconidi sono uno sciame meteorico minore, meno noto rispetto ad altri più spettacolari come le Perseidi d’agosto o le Geminidi di dicembre, ma non per questo meno affascinante. Devono il loro nome alla stella Epsilon Draconis, nella costellazione del Drago, da cui sembrano originarsi. Come accade per tutti gli sciami meteorici, anche in questo caso le meteore sono piccoli frammenti di polvere lasciati da una cometa durante il suo passaggio, che entrano nell’atmosfera terrestre e si incendiano per attrito, creando le tipiche scie luminose nel cielo.

Il momento ideale per esprimere desideri

La loro attività è piuttosto breve e concentrata: il picco massimo si verifica intorno al 24 Maggio, ma già nella notte e nell’alba del 23 possono essere visibili alcune meteore. La particolarità di quest’anno è che il radiante sarà alto nel cielo durante le ore notturne, e il buio garantito dall’assenza della Luna piena favorirà l’osservazione. Anche se la frequenza non è elevatissima, chi avrà pazienza potrebbe cogliere momenti di rara bellezza.

Anche se il picco massimo sarà il giorno dopo, c’è la concreta possibilità di vedere qualche stella cadente già il 23 Maggio, proprio durante l’allineamento di Luna, Venere e Saturno. L’incrocio tra questi due eventi rende l’alba un momento perfetto per fermarsi, osservare il cielo e magari esprimere un desiderio.

Come osservare al meglio il fenomeno

Per godere appieno dello spettacolo, svegliati intorno alle 4:15, scegli un luogo con visuale libera verso Est e, se possibile, lontano da luci artificiali. Non dimenticare una felpa o una coperta: anche a fine maggio, le temperature dell’alba possono essere rigide. Se possiedi una fotocamera con possibilità di esposizione lunga, potrai provare a catturare il momento. Ma anche un semplice sguardo rivolto al cielo sarà sufficiente per restare incantati.