5 calcoli matematici basati sul peso corporeo per capire quante calorie bisogna assumere al giorno

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Dieta in estate? Hai seguito decine di diete, contato ogni singola briciola e passato ore in palestra, ma quella pancia testarda sembra non voler sparire? Non temere, non è colpa della tua mancanza di volontà, né di una predisposizione genetica insormontabile. Molto spesso, il problema risiede in un approccio “taglia unica” applicato a un corpo che ha esigenze biochimiche uniche.

Per sbloccare il metabolismo, non serve solo mangiare meno, serve mangiare in modo calibrato. Ecco perché la scienza della nutrizione sta puntando sempre più su calcoli basati sul peso corporeo individuale.

I 5 pilastri numerici per il tuo metabolismo

Per iniziare a costruire un piano che rispetti le tue necessità fisiologiche, puoi utilizzare queste formule di riferimento. Considerale come il punto di partenza per comprendere di cosa ha bisogno il tuo corpo per funzionare al meglio mentre perde massa grassa:

Calorie (Fabbisogno base): Peso × 22 Perché: È la tua base energetica per mantenere le funzioni vitali senza mandare il corpo in allarme carestia.

Peso × 22 Proteine (Per la massa muscolare): Peso ideale × 2 Perché: Fondamentali per preservare il muscolo. Più muscoli hai, più il tuo metabolismo basale resta alto anche a riposo.

Peso ideale × 2 Grassi (Per l’equilibrio ormonale): Peso × 0,66 Perché: I grassi sono i mattoni dei tuoi ormoni. Tagliarli troppo significa bloccare la tiroide e il testosterone, nemici giurati del dimagrimento.

Peso × 0,66 Fibre (Per il controllo della fame): (Calorie ÷ 1000) × 15 Perché: Regolano l’indice glicemico e mantengono il microbiota intestinale in salute, riducendo il gonfiore addominale.

(Calorie ÷ 1000) × 15 Carboidrati (Per l’energia metabolica): (Calorie − peso × 13,2) ÷ 4 Perché: Ti danno l’energia per affrontare la giornata senza causare picchi di insulina che favoriscono l’accumulo di grasso addominale.

(Calorie − peso × 13,2) ÷ 4

LEGGI ANCHE: — Dieta, qual è la pizza che pesa di meno sul nostro stomaco? Non è la margherita

Oltre i numeri: la bioindividualità

Perché una dieta che fa miracoli per il tuo collega o amico su di te non funziona? La risposta è semplice: non esiste un’alimentazione universale.

Il tuo corpo risponde in modo unico agli stimoli nutritivi, al sonno e allo stress. Continuare a seguire schemi predefiniti presi da riviste o blog senza considerare la tua specifica natura biologica è come provare ad aprire una porta blindata con la chiave sbagliata: puoi spingere quanto vuoi, ma la serratura non scatterà mai.

Scopri la tua chiave metabolica

Se sei stanco di contare ossessivamente ogni grammo senza vedere risultati concreti sulla bilancia o allo specchio, è arrivato il momento di cambiare strategia. Non si tratta di privarsi di tutto, ma di capire chi sei dal punto di vista metabolico.

Esiste un metodo per identificare il tuo “Tipo” (Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3), che ti permette di capire esattamente cosa integrare e, soprattutto, cosa evitare per innescare finalmente il dimagrimento naturale e definitivo.

Siccome ognuno di noi è unico, oltre alle formule matematiche, esistono professionisti dell’alimentazione, perché attenzione, queste formule rappresentano una base teorica per la consapevolezza nutrizionale. E’ fondamentale che prima di intraprendere qualsiasi percorso alimentare restrittivo, è sempre consigliabile consultare un professionista della nutrizione o il proprio medico di fiducia e non lanciarsi in diete fai da te o dell’ultimo minuto.