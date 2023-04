Che differenza c'è tra labrador e golden retriever? Il confronto

Il Labrador e il Golden Retriever sono due delle razze di cani più popolari e amate al mondo. Queste due razze, originarie del Regno Unito, sono state sviluppate nel corso del XIX secolo per svolgere il compito di recuperare la selvaggina durante le battute di caccia. Esse si somigliano tantissimo e condividono tante caratteristiche. Tuttavia, anche le differenze sono veramente molte. Andiamo a scoprire insieme quali sono.

Partiamo con il dire che il Labrador Retriever, più semplicemente conosciuto come “Labrador” o “Lab”, ha avuto origine nella regione di Terranova, in Canada. Questa razza venne selezionata dai pescatori locali per recuperare il pesce caduto in mare e per trascinare i loro pescherecci. Nel corso degli anni, il Labrador è poi diventato un cane da caccia molto apprezzato per la sua capacità di recuperare la selvaggina senza danneggiarla e per la sua intelligenza, lealtà e gentilezza. Tutte caratteristiche che hanno contribuito al successo e alla diffusione di questa razza.

Passiamo all’altro contendente. Il Golden Retriever, invece, è stato creato in Scozia alla fine del XIX secolo dal nobile Dudley Marjoribanks, noto anche come Lord Tweedmouth. L’obiettivo di Tweedmouth era quello di creare un cane da caccia che potesse recuperare la selvaggina nell’acqua e sulla terraferma. Per raggiungere questo scopo, Tweedmouth accoppiò il suo Yellow Retriever con un Tweed Water Spaniel, un cane ormai estinto. Nel corso degli anni, il Golden Retriever è diventato una delle razze di cani più popolari al mondo per la sua bellezza, la sua dolcezza e la sua grande capacità di adattarsi a qualsiasi ambiente familiare.

Avrete sicuramente notato che entrambe le razze presentano un “retriever” nel nome. Un aggettivo che deriva essenzialmente dalla loro caratteristica fondamentale: essere cani da riporto. Lo sono loro come i Cocker, gli Spaniel e il Lagotto Romagnolo. Si tratta di alcune razze di cani adatti ad essere addestrati per recuperare animali uccisi o feriti durante la caccia senza danneggiarli, ma anche per le operazioni di ricerca e salvataggio.

Le differenti caratteristiche fisiche tra Labrador e Golden Retriever

Ma quali sono le differenti caratteristiche fisiche tra un Labrador e un Golden Retriever? Tra le più evidenti ci sono innanzitutto le dimensioi. Il Labrador è generalmente più grande e muscoloso del Golden Retriever. Un Labrador adulto maschio può pesare tra i 29 e i 36 kg e misurare tra i 56 e i 63 cm al garrese, mentre un Golden Retriever maschio adulto può pesare tra i 27 e i 36 kg e misurare tra i 56 e i 61 cm al garrese.

Poi, il Labrador ha una testa più grande e un muso più corto rispetto al Golden Retriever, che ha invece un muso più lungo e affusolato.

Per quanto riguarda il mantello, il Labrador ha un pelo corto e fitto, mentre il Golden Retriever ha un mantello più lungo e setoso. Il pelo del Golden Retriever è anche più denso e richiede una maggiore cura, poiché tende a formare dei nodi e dei grovigli.. È importante quindi tenere il suo pelo pulito e igienizzato, utilizzando shampoo e balsamo specifici per cani e evitando di utilizzare prodotti per la cura del pelo umani, che potrebbero irritare la pelle dell’animale.

Passando invece alle colorazioni, i Labrador possono essere di colore nero, cioccolato o giallo-fulvo, ma solo il Golden Retriever ha il mantello dorato che gli dà il nome. Quest’ultimo può avere il pelo di più tonalità rispetto al suo concorrente: panna, crema, miele, oro o anche rossiccio. C’è la leggenda del Labrador Silver (o grigio). Non è una razza riconosciuta ufficialmente, ma piuttosto una variante di colore del Labrador Retriever. Si ritiene che il colore Silver sia il risultato di una combinazione di geni recessivi che producono un colore di mantello grigio-argento

Differenze caratteriali tra le due razze

Oltre alle differenze fisiche, ci sono anche alcune differenze caratteriali tra il Golden Retriever e il Labrador. Quest’ultimo è noto per essere un cane energico, vivace e molto socievole. È inoltre noto per la sua intelligenza e facilità nell’addestramento, il che lo rende ideale come cane guida, cane da ricerca e salvataggio e cane poliziotto.

Anche il Golden Retriever è un cane molto socievole e amichevole, ma è noto per essere un po’ più calmo e docile del Labrador. Sono altamente intelligenti e possono essere facilmente addestrati, ma tendono ad essere più sensibili. Questo li rende un’ottima scelta come cane da compagnia e come cane da terapia, poiché sono attenti e molto empatici con le persone.

Entrambe le razze sono estremamente affettuose e adorano stare con le persone e con altri cani. Tuttavia, il Labrador può essere un po’ più “bisognoso” di attenzione rispetto al Golden Retriever, che può essere un po’ più indipendente. Inoltre, il Labrador ha un’energia più esplosiva rispetto al Golden Retriever, che ha una personalità più calma.

Per chi è adatto il Labrador e il Golden Retriever?

Sia il Labrador che il Golden Retriever sono razze di cani adatte a molte persone e situazioni diverse. Tuttavia, ci sono alcune cose da considerare prima di prendere la decisione finale di prendere l’una oppure l’altra.

Il Labrador è più adatto alle persone che cercano un cane attivo e giocoso, che però al contempo richiede molta attenzione e attività fisica. Questa razza è ideale per chi vuole un compagno di allenamento, in quanto è un cane molto energico e robusto. Inoltre, il Labrador è un cane addestrabile, che si presta bene al lavoro di supporto e aiutante.

Il Golden Retriever, invece, è adatto a coloro che cercano un cane calmo e docile, che sia anche empatico e sensibile. Questa razza è perfetta per chi cerca un cane da compagnia, in quanto è molto amorevole e devota alla famiglia. Inoltre, si tratta di un cane molto intelligente, che si adatta facilmente a diversi ambienti e situazioni.

In entrambi i casi, è importante considerare lo spazio disponibile, il tempo che si ha a disposizione per l’addestramento e l’attività fisica e la propria capacità di accudire un cane. Sia il Labrador Retriever che il Golden Retriever richiedono una certa cura, attenzione e addestramento, e possono vivere fino a 10-12 anni. Con una buona cura e attenzione, tuttavia, queste razze possono diventare dei fedeli e amati compagni per tutta la vita.

Come già detto, Labrador e Golden Retriever sono entrambi cani di taglia media-grande e hanno bisogno di spazio per muoversi e giocare. Sono cani molto energici e attivi, quindi è importante fornire loro un ambiente che soddisfi le loro esigenze di esercizio e stimolazione mentale. Possono adattarsi alla vita in appartamento, ma solo se vengono regolarmente esercitati e portati a fare lunghe passeggiate. In alternativa, è meglio garantire loro l’accesso a un giardino recintato dove poter correre e giocare liberamente. Sono cani che preferiscono vivere in case con spazio esterno, come un grande cortile o meglio ancora una casa di campagna con ampio spazio aperto circostante.