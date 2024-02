Chiara Ferragni, la profezia dell'ex fidanzato: cosa disse Riccardo Pozzoli nel lontano 2018

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

La vita di Chiara Ferragni, negli ultimi mesi, è stata completamente stravolta: prima il caso pandoro e il conseguente silenzio forzato sui social, poi le voci della fine del suo matrimonio con Fedez. Praticamente una nuova vita per un’influencer salita alla ribalta in quel mondo social che, ad un certo punto, è sembrato essersi rivoltato contro di lei. E proprio sulla questione, dai meandri del web spunta fuori una vecchia intervista del suo ex fidanzato, Riccardo Pozzoli, che sembra fare un monito legato a tutto ciò che Chiara sta vivendo adesso.

Il monito di Riccardo Pozzoli: cosa disse sull’uso dei social e le tecnologie

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Riccardo Pozzoli è stato co-fondatore, insieme a Chiara Ferragni, di The Blonde Salad, il blog che nel lontano 2009 è servito a lanciare la celebre imprenditrice digitale.

In un’intervista a Vanity Fair risalente al 2018, disse: “Sto per scrivere un secondo libro, su come ‘disintossicarsi’ dai social network. Mi piacerebbe parlare di più – se ne parla troppo poco – di come l’uso dei social abbia cambiato la vita delle persone e di come dobbiamo stare attenti a non farcela cambiare ancora di più. La tecnologia ci sta un po’ disumanizzando. Me compreso“.

E poi ancora: “Ho delle giornate in cui passo moltissimo tempo sui social media però ne ho altre in cui non ho tempo di stare sui social media. Ogni tanto perdo tempo sui social media, ma il tempo sui social media non è mai perso: chiunque ormai fa personal branding, ci si mostra e si interagisce con gli altri. Mettiamola così: è una perdita di tempo però è anche lavoro. Bello, no?”.

Cosa è successo tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi?

Se le parole di Riccardo Pozzoli risuonano come un monito, nel frattempo possiamo dire senza tema di smentita che la vita e la carriera di Chiara Ferragni sono ad un punto di svolta completamente inedito.

Da qualche giorno si parla di una presunta fine del suo matrimonio con Fedez. Qualcuno la vede come una mossa di marketing per rilanciarsi, altri come una semplice conseguenza di quanto avvenuto nei mesi scorsi.

Fatto sta che nelle ultime ore molto si è parlato di Tomaso Trussardi, che secondo molti avrebbe intrapreso una relazione con Chiara dopo la fine della storia tra lei e Fedez.

La Ferragni, però, si è affrettata a smentire, facendo trapelare all’ANSA un comunicato da parte di un componente dello staff dell’imprenditrice e influencer nel quale annuncia che “Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show cinque, sei anni fa“.

La risposta di Tomaso Trussardi a Chiara Ferragni: “troppi panettoni”

Trussardi, però – da parte sua – ha risposto per le rime: “Liquidare tutto con ‘non lo conosco neanche’ è riduttivo e offensivo, rispetto a un passato professionale che merita la sua corretta dimensione“. E aggiunge: “Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa ‘bloggherina’ la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate. Noi abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi). Hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l’ultima volta, circa 4 anni fa. Devo dire che c’è sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia ambo le parti“.

E poi la bomba: “Scomodare l’ANSA per uno tsunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d’anno. Non ne combinano una giusta“.

Fatto sta che la saga è appassionante. Anche se, per avere un quadro completo, bisognerà attendere domenica 3 marzo quando Chiara sarà ospite da Fabio Fazio.