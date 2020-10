'Cuochi d'Italia - All Stars', Alessandro Borghese 'guest star'

Alessandro Borghese sbarca nella cucina di Cuochi d’Italia. Sarà il noto chef, giudice celebre del format Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, ad affiancare Gennaro Esposito nei panni di giudice nella puntata di Cuochi d’Italia – All Stars.

La conduzione è eccezionalmente affidata a Cristiano Tomei, vista la particolarità della puntata. Prodotto da Banijay Italia, Cuochi d’Italia – All Stars va in onda in prima visione assoluta su TV8 martedì 20 ottobre, alle ore 19.30. Questa volta il viaggio alla scoperta della cucina regionale mette di fronte Sardegna e Marche.

Cuochi d’Italia – All Stars è, a tutti gli effetti, uno spin-off di Cuochi d’Italia: si tratta di 40 puntate totali che ricalcano il format originale, proponendo una sfida tra le cucine regionali. Tra le novità spicca, senza dubbio, la conduzione affidata appunto a Cristiano Tomei, mentre Gennaro Esposito è il giudice fisso, a cui – di volta in volta – vengono affiancate varie guest star. Non solo Alessandro Borghese, quindi. Nella prima puntata abbiamo infatti visto Antonino Cannavacciuolo nei panni del giudice d’eccezione, per poi essere sostituito appunto da Alessandro Borghese: gli spettatori più informati e attenti ricorderanno certamente che Borghese e Gennaro Esposito avevano già lavorato fianco a fianco nella giuria di Junior Masterchef. Si tratta quindi di una vera e propria reunion tra i due chef.

La sfida canonica di Cuochi d’Italia vede invece 20 cuochi, 20 Paesi e tantissime storie di cibo, e cultura da tutto il mondo. Ma soltanto una sarà la cucina straniera che saprà valorizzare al meglio la tradizione del proprio territorio e riuscirà a convincere i palati dei nostri giudici. Un viaggio alla scoperta dei piatti che ormai sono entrati nel nostro “patrimonio” gastronomico, dalla paella al sushi, dall’hamburger al pollo al curry fino alle ricette più esotiche come il bibimbap coreano, il koshari egiziano e il pasticcio di aringa russo.