E' la donna più anziana al mondo mai esistita: la famiglia condivide il suo segreto per vivere a lungo

C’è sempre una grande curiosità, quando una persona raggiunge la veneranda età di 100 anni. Eppure, nel mondo, non sono pochi gli ultracentenari. E’ il caso di Lin Shemu, considerata la donna più anziana del mondo, che purtroppo è deceduta all’età incredibile di 122 anni e 197 giorni. Un caso molto raro, ma in alcune aree del mondo, tra cui la Sardegna ed il Giappone c’è una concentrazione di persone che vivono a lungo. Lin è nata il 18 giugno 1902 nella provincia cinese di Fujian, Lin ha vissuto un’incredibile vita attraversando due guerre mondiali, due pandemie e numerosi cambiamenti epocali, tra cui l’introduzione dell’elettricità nelle case britanniche.

Una Vita Straordinaria

Lin nacque durante il periodo Guangxu della dinastia Qing, quando Theodore Roosevelt era presidente degli Stati Uniti e Lord Salisbury primo ministro del Regno Unito. La sua longeva vita l’ha vista compiere 10 anni quando il Titanic affondò nel 1912. Rimase sempre nella sua provincia natale di Fujian, situata tra Shanghai e Hong Kong.

Lin Shemu ebbe una numerosa famiglia composta da tre figli maschi e quattro figlie. Il suo figlio più giovane, oggi 77enne, ha raccontato che, nonostante la perdita della vista dovuta all’età avanzata e un infortunio alle gambe, la madre non ha mai sofferto di altre malattie e ha sempre saputo prendersi cura di se stessa.

Il Segreto della Longevità di Lin Shemu

Quando veniva interrogata sul segreto della sua longevità, Lin rispondeva con semplicità: «Mangiare, bere e dormire sono una benedizione». I suoi familiari hanno sottolineato come mantenesse un forte appetito e un’invidiabile capacità di ascolto fino agli ultimi giorni della sua vita.

Oltre alla salute fisica, Lin aveva una straordinaria serenità mentale. Il figlio più giovane ha ricordato come la madre non si lasciasse mai abbattere dalle difficoltà, ritrovando rapidamente la motivazione anche nei momenti difficili. Non litigava mai con nessuno e affrontava la vita con buonumore. Una delle sue frasi più celebri rivolte ai figli era: «Non esiste ostacolo nella vita che non si possa superare».

Un Record Potenziale Non Verificato

Nonostante l’incredibile età raggiunta, la famiglia di Lin non ha mai fatto richiesta al Guinness World Records per una verifica ufficiale della sua longevità. Se i documenti di nascita fossero corretti, Lin avrebbe superato Jeanne Calment, la donna francese considerata ufficialmente la persona più longeva di sempre. Jeanne visse dal 1875 al 1997, raggiungendo l’età di 122 anni e 164 giorni.

Al momento, la donna più anziana del mondo riconosciuta ufficialmente è Inah Canabarro Lucas, una suora brasiliana di 116 anni, che ha preso il posto della giapponese Tomiko Itooka, scomparsa a dicembre 2022.

Un Esempio di Vita Serena e Positiva

La storia di Lin Shemu non è solo un record di longevità, ma anche un esempio di come affrontare la vita con serenità e positività possa contribuire al benessere complessivo. Il suo spirito ottimista e il suo approccio pacifico alle relazioni umane rappresentano una fonte di ispirazione per tutti.

Il figlio più giovane ha concluso: «Sapere che nostra madre ha vissuto una vita lunga e felice, ricordandoci sempre di affrontare le difficoltà con forza e serenità, è per noi un grande conforto».