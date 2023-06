Cosa succede prima e dopo la morte? I sintomi del nostro corpo

Vi diamo il benvenuto in un intrigante viaggio nel regno delle incognite: cosa succede davvero al nostro corpo prima e dopo la morte? In questo articolo, andremo ad esplorare una serie di enigmi che circondano questo tema affascinante, ma a volte inquietante. Dalle esperienze pre-morte alla miriade di cambiamenti fisici che coinvolgono il nostro organismo sia prima che dopo il trapasso, ci addentreremo nel territorio sconosciuto dell’esistenza oltre la vita. Preparatevi ad affrontare il mistero con un pizzico di leggerezza e curiosità, mentre cerchiamo di gettare qualche luce sulle peculiari avventure che il nostro corpo affronta in questo affascinante percorso finale.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante le cosiddette esperienze pre-morte, molte persone riportano sensazioni e percezioni straordinarie. Alcuni raccontano di aver avvertito una sensazione di pace profonda, mentre altri descrivono incontri con entità spirituali o la visione di momenti salienti della propria vita. Queste esperienze, sebbene soggettive, hanno catturato l’attenzione di molti ricercatori e hanno alimentato dibattiti sul significato e la natura della vita dopo la morte.

Ma cosa accade al nostro corpo nel momento in cui spiriamo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Cosa viene prima della morte?

Mentre ci avviciniamo al trapasso, il nostro corpo può darci alcuni segnali che il suo viaggio sta per giungere al termine. Lo stato di coscienza può diminuire, mentre gli arti possono diventare freddi e talvolta assumere una sfumatura bluastra o presentare macchie. Il respiro può diventare irregolare e, nelle ultime ore, può manifestarsi uno stato confusionale accompagnato da sonnolenza. Questi cambiamenti fisici possono essere un preludio alla nostra imminente partenza.

Un fenomeno che può manifestarsi nelle fasi finali è il cosiddetto rantolo della morte. Le secrezioni faringee accumulate o l’indebolimento dei muscoli della gola possono causare un respiro rumoroso e caratteristico, che talvolta viene appunto descritto come un rantolo. Questo sintomo è particolarmente comune tra tra coloro che sono affetti da una malattia a lungo termine. È importante ricordare che, nonostante possa sembrare inquietante e spaventoso, il rantolo della morte non provoca dolore al soggetto.

Questi segni e sintomi, sono stati riscontrati nei lungodegenti e nei malati terminali, coloro che stanno affrontando una condizione di salute che li porta verso la fine della vita. Le lunghe fasi di malattia possono portare a un progressivo deterioramento delle funzioni corporee, compresa la diminuzione della coscienza, il freddo agli arti e il rantolo della morte.

Cosa avviene al momento della morte?

Dal punto di vista scientifico, al momento della morte si verifica una serie di eventi che portano alla perdita di coscienza. L’afflusso di ossigeno al cervello viene interrotto, causando la chiusura dei circuiti cerebrali e portando la persona nell’incoscienza. Quando il cuore si ferma, il flusso sanguigno verso il cervello cessa e i processi vitali si interrompono.

A partire dall’istante esatto della morte, i muscoli del corpo si rilassano completamente. Ciò può portare a un cambiamento nella postura e nell’aspetto fisico. La pelle inizia a perdere tensione e può incurvarsi leggermente. Il corpo diventa pallido a causa dell’interruzione del flusso sanguigno, poiché il sangue non viene più pompato dal cuore verso i tessuti del corpo.

Al momento del trapasso, si avverte una sensazione di immobilità e silenzio. I processi vitali che hanno caratterizzato la vita sono cessati. Il cuore non batte più, la respirazione si è interrotta e i sensi si sono spenti. È un momento di grande quiete e stabilità, in cui il corpo inizia il suo cammino verso il rito finale di decomposizione.

Sebbene questi processi fisici siano osservabili e scientificamente documentati, esiste anche un aspetto spirituale e personale legato all’esperienza della morte. Ogni individuo può avere una prospettiva unica su questo argomento, influenzata dalle proprie credenze, culture e tradizioni. Le religioni, d’altronde, sono nate anche per rispondere a questi misteri: la morte rimane uno dei grandi interrogativi dell’esistenza umana, una transizione che suscita riflessioni profonde sulla vita, sulla mortalità e sul significato che diamo alla nostra breve permanenza in questo mondo.

Cosa succede subito dopo la morte?

Una domanda che ha affascinato l’umanità per secoli riguarda ciò che accade immediatamente dopo la morte. Ciascuno di noi può nutrire curiosità e speculazioni su questa fase finale della vita, cercando risposte o rifugiandosi nelle proprie credenze.

Ciò che avviene dal punto di vista fisico è noto, anche se c’è chi dice che la mente continua a funzionare. I sintomi di un corpo umano subito dopo la morte sono ben chiari e avvengono in questo ordine:

Rigor Mortis (l’irrigidimento del cadavere);

Livor Mortis (il sangue si raccoglie nelle parti più basse del corpo, che si coprono di macchie bluastre);

Morte cellulare e inizio della decomposizione;

Degrado del corpo nel tempo a causa dell’azione di batteri, enzimi e altri agenti decompositori.

Nella dottrina cattolica tradizionale, si sostiene che, nel momento della morte, l’anima si separi dal corpo e continui a esistere nella visione beatifica. Questa visione paradisiaca è caratterizzata dalla piena unione con Dio. Successivamente, nell’evento della risurrezione finale, l’anima si ricongiungerà al corpo.

Secondo altre dottrine e concezioni filosofiche e spirituali, l’uomo è considerato un tutto composto da corpo, anima e spirito, senza una separazione netta tra di essi. In questa visione, si crede che l’intera persona risorga nel suo insieme, poiché con la morte cessano di vivere qui la sua vita, la sua libertà e la sua storia, e queste si risveglieranno insieme in un piano successivo.

La reincarnazione, invece, è una credenza che esplora l’idea che l’anima possa passare attraverso una serie di vite successive, rinascendo in nuovi corpi dopo la morte. Secondo questa concezione, la morte non segna la fine definitiva dell’individuo, ma piuttosto un passaggio verso un’altra esistenza. Altre tradizioni spirituali vedono la morte come un’opportunità per l’anima di fondersi o di ritornare all’assoluto, al divino o alla coscienza universale. In queste prospettive, la morte rappresenta la liberazione dall’individualità e la riconnessione con una realtà più vasta e trascendente.

Alcune visioni filosofiche o religiose sostengono invece che dopo la morte non ci sia alcuna forma di vita o esistenza continuativa. Queste concezioni possono includere il nichilismo, alcune filosofie materialiste o alcune visioni agnostiche che non si pronunciano sulla questione dell’aldilà.

Ogni prospettiva sulla vita dopo la morte ha il suo bagaglio di tradizioni, fede e speculazioni. La risposta definitiva su cosa accade immediatamente dopo la morte rimane un mistero che forse non possiamo mai svelare completamente. Ciò che possiamo fare è continuare a esplorare, riflettere e cercare il significato di questa transizione inevitabile, affrontandola con rispetto, umiltà e compassione.