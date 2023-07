McDonald's, volete davvero sapere cosa c'è nei Chicken McNugget?

Pepite di pollo croccanti. Viene subito in mente uno dei prodotti più popolati della celebre catena americana di fast food, stiamo parlando dei McNugget di McDonald’s. Per chi non le conoscesse, ma lo crediamo davvero difficile, si tratta di crocchette di pollo, impanate e fritte, che negli anni scorsi per andare incontro ad esigenze più salutistiche ha annunciato una lista di ingredienti più sani e di maggiore qualità. In passato, infatti, da un’analisi effettuata sulle porzioni di McNugget è risultato che nella preparazione di questo crocchette servivano circa 32 ingredienti, tra cui, ovviamente il pollo privo di ossa, sale, aromi vari, spezie, amido e farina di frumento e di mais, fosfati e acidi.

Circa 20 anni fa, l’azienda fu oggetto di querela proprio per questo prodotto che ha al suo interno un’elevata quantità di vitamine, lievitanti ed estratti di rosmarino, ma anche ingredienti come antiossidanti ed agenti anti-muffa, che nulla hanno a che fare con una cucina, per così dire, casalinga. Ci furono anche casi di ritrovamento di corpi estranei nel prodotto, per esempio in Giappone, dove due clienti ritrovarono un pezzo di plastica e un pezzo di vinile.

Problemi potenzialmente gravi, che avrebbero portato all’eliminazione di un fornitore cinese che mischiava la carne di pollo fresca con quella scaduta nella realizzazione delle crocchette di pollo. Da quel momento McDonald’s ha iniziato una strategia di marketing per rivoluzionare la propria immagine, soprattutto in un periodo in cui c’è sempre più attenzione a quello di cui ci nutriamo ogni giorno.

Cosa c’è nei Nuggets del McDonald’s?

Prima di scoprire cosa contengono, un po’ di storia di questo prodotto. I nuggets nascono negli Stati Uniti, pare intorno agli anni Cinquanta da un professore di scienze dell’alimentazione della Cornell University, il Dr. Robert Baker, che però non brevettò mai la ricetta. Quella ufficiale, infatti, è stata brevettata solo nel 1983, dalla celebre catena di fast food McDonald’s come alternativa conveniente alla carne rossa. Dopo un periodo in cui i Nuggets di pollo erano finiti nel mirino di chi li classificava come junk food, cioè cibo spazzatura, l’azienda americana ha portato avanti una revisione del prodotto.

Sul sito di McDonald’s Italia si legge che “McChicken, Chicken Country, My Selection Chicken Pepper, Chicken McNuggets, insalate: le nostre ricette a base di pollo contengono 100% pollo italiano. E non un pollo qualunque, ma firmato Amadori, allevato a terra e senza mangimi OGM. La provenienza? Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise“. Dunque la carne di pollo selezionata proviene da un noto brand italiano di qualità.

Ma l’azienda di fast food specifica anche la provenienza delle altre carni. “La qualità della carne dei nostri hamburger è per noi di McDonald’s un chiodo fisso. Ecco spiegati ad esempio gli oltre 35.000 controlli all’anno che effettuiamo per verificare che siano rispettati i più rigorosi standard di qualità. La carne proviene da più di 15.000 allevamenti italiani, situati perlopiù in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il nostro fornitore è Inalca, azienda Ieader nel settore” spiega McDonald’s che recentemente, nel 2018, ha avviato insieme a Coldiretti, un progetto in favore della sostenibilità nella filiera italiana della carne bovina, con l’obiettivo di garantire uno standard qualitativo ancora più elevato nel rispetto del benessere degli animali. Al 2021 sono stati inclusi nel progetto oltre 1.000 allevamenti, che diventeranno 4.000 entro la fine del 2023.

Anche la pancetta, che in inglese si chiama bacon è 100% made in Italy, fornita dal Salumificio Fratelli Beretta e da Italia Alimentari, mentre le uova sono 100% italiane, da galline allevate a terra senza mangimi OGM. Insomma tutti i prodotti serviti in Italia provengono dalla filiera italiana, come ulteriore garanzia di qualità.

Perché si chiamano Nuggets e quante calorie hanno

I nugget di pollo, dall’inglese chicken nugget, qualche volta definiti bocconcini di pollo fritti o pepite di pollo) sono un piatto a base di carne di pollo, impanata o impastellata, e poi fritta o infornata. I nugget di pollo sono reputati un cibo ad alto contenuto calorico, ma non salutare. Nel 2013, l’American Journal of Medicine analizzò la composizione dei nugget di pollo di due ristoranti di due diverse catene di fast food statunitensi. Secondo lo studio, meno della metà del materiale era composto da muscolo scheletrico di pollo e gli alimenti presentavano una grande quantità di grassi. Altre componenti delle crocchette includevano tessuti epiteliali, ossa, tessuti nervosi e tessuti connettivi.

Chicken Nuggets, la ricetta da fare a casa

Per farli a casa il processo non è complesso, ma bisogna rispettare alcuni passaggi per cucinarli al meglio. Questa è la preparaizone industriale. Iniziamo dalla materia di partenza, il pollo, che se intero deve essere disossato, poi segue il taglio in pezzi della carne e la parte destinata alla produzione dei nuggets è il petto. La carne viene poi pulita e si elimina il grasso, dopo la frollatura e miscela della carne, il tutto viene inviato a un frullatore, dove sono aggiunti altri prodotti, come condimenti, per insaporire il tutto; l’impasto così ottenuto viene porzionato nelle classiche crocchette e poi ricoperte di pastella, per finire, le crocchette pastellate vengono inviate alla friggitrice dove subiscono la frittura.

Passiamo ora alla ricetta domestica dei nuggets di pollo è facile e veloce e non servono doti culinarie particolari o preparazioni laboriose. Per il resto, si può arricchire di spezie ed erbe aromatiche a piacere oppure si può pensare di rielaborare l’impanatura preparando i nuggets di pollo con Corn-flakes. Ecco gli ingredienti che servono per 2 persone.

300 g petto di pollo

2 cucchiaini di spezie ed erbe aromatiche

2 uova

farina di frumento q.b.

pangrattato q.b.

pepe q.b.

sale q.b.

Ecco il procedimento, passo dopo passo: