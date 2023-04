Oroscopo, eclissi solare di luna nuova sconvolgerà questi segni

Il 20 aprile 2023 ci sarà un’eclissi solare di luna nuova, e questo vuol dire che bisogna tenere d’occhio l’oroscopo per sapere che cosa succederà ai diversi segni dello zodiaco in corrispondenza di questo evento.

Ariete: Lascia che i tuoi obiettivi siano incentrati sul tuo sviluppo personale. Capisci cosa apprezzi di te stesso, i tuoi tratti, il tuo aspetto e come vuoi crescere in una versione migliore di te stesso.

Toro: La tua sfida è cercare di sviluppare un chiaro senso dei tuoi pregiudizi. Diventare consapevole dei tuoi pregiudizi ti aiuterà a capire come e perché potresti avere certi problemi o continuare a innamorarti dei tipi sbagliati.

Gemelli: Quando ti circondi di persone che possono essere drasticamente diverse da te, ma che possono unirsi per un interesse condiviso, allora puoi davvero crescere. Il mondo è vario e trarrai beneficio solo perseguendo i desideri del tuo cuore con una mente aperta.

Cancro: Il tuo sogno di carriera si sta realizzando, ma cerca di ricordare che questo è solo l’inizio! Potresti aver passato anni a lavorare instancabilmente per raggiungere lo stadio della vita in cui ti trovi ora, ma devi ricordare che le tue esperienze di vita ti preparano per il tuo momento da protagonista. Utilizza questa energia dell’eclissi per capire come vuoi essere una stella.

Leone: Sei quasi pronto per entrare in una nuova fase della tua vita, ma potresti sopportare di imparare un po’ di più prima di entrare nel tuo flusso. Queste lezioni sono pensate per farti incontrare, essere consapevole e interiorizzare in modo appropriato. Se scopri di sperimentare una disarmonia tra le tue nuove lezioni e le tue convinzioni profonde, prenditi del tempo per scrivere un diario e organizzare i tuoi pensieri.

Vergine: Quando vedi le parole fine, rottura e chiusura, cosa o chi ti viene in mente? Aggrappati a quel pensiero, ancora meglio, scrivilo in modo da essere consapevole delle tue associazioni inconsce. Le idee che sono entrate nella tua coscienza sono probabilmente fattori di stress che porti con te durante la giornata. Questa Luna Nuova rappresenta un momento per fare pace con ciò che ti causa angoscia.

Bilancia: Una nuova relazione è ralizzabile se diventi molto chiaro sulle tue intenzioni. Non c’è spazio nella tua vita per l’indecisione, a meno che tu non voglia vedere quanto tormento può sopportare il tuo cuore.

Scorpione: Gli esami sanitari, i compiti noiosi e il burnout sono tutt’altro che attraenti. Il che significa che devi essere il capitano della tua vita quotidiana. Pensa per tutto il tempo necessario alla vita che desideri vivere.

Sagittario: Questa Luna Nuova è letteralmente il tuo segno per divertirti. Farai degli errori ed è importante che pratichi l’autocompassione. Nessuno sa tutto, il che significa che quando pratichi l’empatia e la comprensione verso te stesso, diventerai la migliore versione di te stesso.

Capricorno: Come ti sembra il comfort di casa? Nello sviluppare i tuoi obiettivi per te stesso, porta consapevolezza ai tuoi cinque sensi: vista, olfatto, tatto, udito e gusto. Che odore avrà la tua casa? Quali colori rilassano la tua mente e ti danno un senso di pace? Questo è probabilmente il momento per te di approfondire la tua capacità di trovare conforto nel tuo spazio, fallo e basta.

Acquario: Anche quando hai ragione, il modo in cui ti esprimi potrebbe sembrare sbagliato alle persone che non hanno l’esperienza per capirti. Abbi fiducia che se mostri la volontà di essere vulnerabile o audace, sarai come un uccello che lascia cadere semi nella mente delle persone. È responsabilità degli altri assicurarsi che fioriscano o decidere che il seme non ha posto nel loro giardino.

Pesci: Sei entrato in un periodo di difficoltà, almeno così suggeriscono le stelle. Ora è il momento di fare il punto e lavorare sulla tua autostima. Diventa estremamente chiaro su ciò che apprezzi e in cui credi, e confida che i tuoi principi ti aiuteranno a guidarti anche nelle ore più buie. Puoi decidere dove, quando e con chi investire.