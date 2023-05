Quante volte ci si innamora nella vita? La formula scientifica 3 = 1

L’amore vero esiste? Come riconoscerlo tra le tante relazioni sentimentali? E quante volte ci si innamora nella vita? Secondo la scienza nella vita ci innamoriamo tre volte, ma solo in un caso si tratta di amore vero. Ossia, solo una volta ci si trova di fronte a quel sentimento incondizionato, fortissimo e autentico, che fa nascere l’idea di passare un’intera vita insieme.

L’amore vero, infatti, esiste e, secondo alcuni studi scientifici, è un sentimento forte al punto di far cadere ogni barriera tra due persone. Un sentimento che fa superare ogni senso di isolamento e separazione e che fa sì che due persone diventino una cosa sola.

“Le due metà della mela che si completano”, dunque, non è solo un modo di dire, ma la metafora più semplice per spiegare che cos’è l’amore vero.

In chimica, l’amore vero è il risultato di alcuni processi fisici e ormonali, ma si tratta anche di un fenomeno psicologico e scientifico. C’è anche chi si affida all’oroscopo per scoprire quali sono i segni zodiacali più affini in amore. Sembra, infatti, che alcuni segni più di altri siano fatti per stare insieme.

Ma cos’è l’amore vero in altre parole? Un sentimento disinteressato che rende due persone una sola, che è incondizionato, che dona armonia, che è fatto di aiuto reciproco e che fa nascere il desiderio di un futuro insieme. C’è chi non ci crede, forse ormai disilluso da tante storie finite male, eppure esiste e vale la pena cercarlo.

Nella vita ci si innamora solo tre volte

Diverse teorie sostengono che nella vita ci si innamori solo tre volte, ma solo una può durare per sempre. Queste tre relazioni mostrano ognuna una sfaccettatura diversa dell’amore e permettono di riconoscere qual è l’unico vero grande amore della vita.

La metà perfetta c’è, ma quando arriva e come riconoscerla? E perché c’è chi non la trova mai? Succede che qualcuno questo amore per sempre non lo incontri, infatti, colpa delle vicissitudini della vita, degli incontri sbagliati, delle sofferenze che segnano la vita sentimentale di ognuno e che, talvolta, portano ad innalzare muri così spessi che di vero amore non si vuole neppure sentir parlare.

Amore fiabesco: quando può accadere

L’amore fiabesco è quello che solitamente arriva in età giovanile. Il primo amore, quello che tutti i ragazzi sognano di vivere almeno una volta. Si incontra un ragazzo o una ragazza che fa venire le “farfalle nello stomaco”, che fa volare pur restando con i piedi perfetti, una storia che non ha difetti, che è proprio quella che tante volte avevi sognato guardando film e serie tv o leggendo romanzi d’amore. L’amore fiabesco è struggente e arriva quando non te lo aspetti, è quello che ti fa vedere tutto come perfetto, tralasciando problemi che – invece – andrebbero affrontati prima che sia tardi.

L’amore fiabesco è quello che ci mostra quanto sia difficile essere davvero noi stessi, è una finzione e ad un certo punto tutto questo viene alla luce. Una “finta fiaba”, insomma, bella fino ad un certo punto e destinata a non finire con il classico “e vissero felici e contenti”.

Amore drammatico: l’hai già trovato?

L’amore drammatico è un amore complicato, il più difficile di tutti. Spesso definito “amore tossico”, è quello che ti intrappola, che fa uscire contraddizioni e insicurezze.

Non è il sentimento che avevate immaginato, ma è una relazione fatta di litigi, ricatti morali, bugie. Il partner vi fa solo soffrire, il vostro umore è sempre negativo, l’angoscia persiste, la felicità è un lontano ricordo con questa persona o, forse, la verità, è che con lui/lei non siete mai stati felici, eravate solo illusi che potesse andare così questa volta. Un amore dal quale spesso si fa fatica a liberarsi ma, quando ci si riesce, ci si rende davvero conto della trappola in cui si era finiti. No, non è amore questo ed è importante rendersene conto.

Amore inatteso: è la persona giusta per te?

L’amore inatteso è quello che arriva senza avvisare. All’improvviso nella vita arriva una persona spensierata, divertente, ma allo stesso tempo matura e che tiene a te. Succede che il partner vi accetti così come siete e che lo stesso accada a voi. Magari quando lo avete incontrato vi siete sentiti titubanti, forse all’inizio non credevate neanche di potervi innamorare, è successo tutto naturalmente, così, senza preavviso appunto. All’improvviso avete deciso di lasciarvi andare, di mettere da parte le paure, i preconcetti, quegli amori sbagliati che nel tempo vi hanno tanto condizionato. E solo così avete potuto scoprire un nuovo mondo: quello dell’amore vero appunto.

L’amore inatteso non è perfetto, magari non è esattamente come lo avevate immaginato, ma davanti a voi troverete quella persona che davvero vi completa e che sempre avreste voluto al vostro fianco. La persona che vi ama così come siete, con cui parlare, ridere, con cui c’è grande intesa, vi capite e sostenete, è la metà perfetta che attendevate da tanto tempo. Finalmente la persona giusta per voi.

La formula scientifica dell’amore 3=1

Ricapitolando, dunque, secondo varie teorie scientifiche, ogni individuo si innamora tre volte nella vita, ma soltanto uno è l’amore vero. Per quante relazioni sentimentali si possano avere a partire dalla gioventù e fino ad un’età più matura, sono solo tre i rapporti che davvero hanno un valore importante, solo tre quelli che fanno battere forte il cuore, che fanno camminare a 3 metri da terra, che fanno venire le famose “farfalle nello stomaco”. E, tra questi, solo uno è l’amore vero, solo uno il partner ideale, la metà perfetta, colui con il quale fare progetti per tutta la vita.

Avere relazioni precedenti permette proprio di riconoscere questo terzo amore, quello vero, non perfetto, non privo di difetti, ma capace di regalare la felicità più autentica e quel senso di completezza assoluta. E, talvolta, per arrivare all’amore vero è necessario passare per l’amore da favola, per l’amore tossico, per altre relazioni meno rilevanti ma comunque fondamentali per farci crescere nella relazione e portarci alla scoperta dell’amore vero.