Questa è una delle spiagge più belle d'Italia ma ci puoi stare solo 30 minuti: ecco dove si trova

Una delle baie più scenografiche della Calabria ha regole precise per l’accesso: ecco cosa sapere prima di arrivare.

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Stefania Cicirello

Stefania Cicirello

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Content writer, video editor e fotografa, ha conseguito un Master in Digital & Social Media Marketing. Scrive articoli in ottica SEO e realizza contenuti per social media, con focus su Costume & Società, Moda e Bellezza.

C’è una spiaggia italiana che sembra fatta apposta per finire nelle foto delle vacanze, ma dove il tempo a disposizione è molto meno di quanto ci si aspetti. Si tratta della spiaggia dell’Arcomagno, a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza: una piccola baia incastonata tra le rocce della Riviera dei Cedri, famosa per l’arco naturale che si apre sul mare e per l’acqua trasparente che cambia colore con la luce.

Perché l’Arcomagno è una spiaggia unica nel suo genere

L’Arcomagno è uno dei luoghi più suggestivi della Calabria settentrionale. Si trova tra Scalea e Praia a Mare, in un tratto di costa segnato da falesie, grotte e scorci panoramici. Il suo nome deriva proprio dall’imponente arco di roccia, modellato nei secoli dall’erosione marina, che protegge la spiaggetta e la rende riconoscibile al primo sguardo.

Proprio la bellezza del posto, però, è anche il motivo per cui l’accesso è regolamentato. La spiaggia è piccola, fragile e molto richiesta, soprattutto nei mesi estivi. Per evitare sovraffollamento e tutelare l’area, la permanenza massima sulla spiaggetta è limitata a 30 minuti. Il limite riguarda la sosta effettiva in spiaggia, non il tempo necessario per raggiungerla lungo i sentieri.

Secondo le informazioni ufficiali, gli accessi sono previsti dalle 8 alle 20 e il biglietto per l’escursione costa 4 euro. Dal 1° giugno l’apertura è quotidiana, dopo una prima fase stagionale limitata ai weekend. Una novità riguarda i residenti di San Nicola Arcella: chi accompagna visitatori non residenti può accedere gratuitamente mostrando un documento valido.

LEGGI ANCHE: Costiera Amalfitana: cosa fare e come organizzare la vostra vacanza

Come raggiungere la spiaggia dell’Arcomagno

Ma come si arriva all’Arcomagno? Il modo più diretto è a piedi, attraverso i sentieri panoramici che conducono alla baia. In alta stagione il parcheggio può diventare complicato: una soluzione indicata è quella di lasciare l’auto nei parcheggi comunali, come il parcheggio “Il Ponte”, e usare la navetta dedicata verso la Spiaggia Marinella, punto di partenza del sentiero sud.

Il consiglio è arrivare preparati: scarpe comode, acqua, cappello e il minimo indispensabile. Trattandosi di un ambiente naturale delicato, è importante rispettare le regole, non lasciare rifiuti e non portare oggetti ingombranti che rendano più difficile la gestione degli accessi.

La permanenza ridotta può sembrare severa, ma serve a evitare che un luogo così piccolo venga trasformato in una spiaggia qualunque. L’Arcomagno si visita più come un’esperienza breve e intensa che come una giornata di mare tradizionale: si arriva, si osserva l’arco, si entra in acqua, si scatta qualche foto e si lascia spazio agli altri visitatori.

Chi vuole completare la gita può fermarsi nel borgo di San Nicola Arcella, con i suoi vicoli, i belvedere sul Golfo di Policastro e l’atmosfera tipica dei paesi affacciati sul Tirreno calabrese. L’Arcomagno resta il protagonista assoluto, ma il territorio intorno merita tempo e attenzione.
In fondo, forse è proprio questo il punto: non sempre i posti più belli si possono vivere senza limiti. In alcuni casi, per conservarli, bisogna accettare regole precise. Anche se significano avere solo mezz’ora davanti a uno dei panorami più spettacolari d’Italia.

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