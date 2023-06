Baia dei Turchi, Otranto: spiaggia bianca e mare da sogno

La baia dei Turchi è una delle più belle spiagge d’Italia, si trova a pochi chilometri a nord di Otranto, in Puglia. È la meta scelta da numerosi turisti (italiani e non solo) alla ricerca di un mare cristallino nel meraviglioso Salento (un angolo di paradiso in Puglia, insieme alle Isole Tremiti).

Ma questa spiaggia è anche intrisa di una affascinante storia da cui prende nome. Si narra, infatti, che proprio qui sbarcarono i guerrieri turchi durante un sanguinoso assedio avvenuto ai danni della città di Otranto del XV secolo.

La baia dei Turchi somiglia a un paradiso in terra: la spiaggia è sabbiosa e del tutto incontaminata, immersa nell’Oasi protetta dei Laghi Alimini, sito di importanza comunitaria.

Dove si trova Baia dei Turchi

La Baia dei Turchi si trova a nord di Otranto, in Puglia e appartiene all’Oasi protetta dei Laghi Alimini. E’ situata sul litorale adriatico, tra i più belli d’Italia ed è sicuramente una delle più affascinanti spiagge del Salento. Sulla stessa costa si possono visitare altre spiagge bellissime, tra cui: Torre dell’Orso, Porto Badisco, Sant’Andrea.

Il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) ha inserito la baia dei Turchi tra i primi 100 luoghi da proteggere su tutto il territorio italiano e al dodicesimo posto nella classifica dei cosiddetti “luoghi del cuore”.

Perché la Baia dei Turchi si chiama così?

La Baia dei Turchi deve il suo nome ad un importante evento storico. Qui, infatti, nel 1480, sbarcarono i soldati turchi di Acmet Pasha per assediare Otranto. L’assedio durò due settimane, morirono tantissimi abitanti della città e i restanti vennero resi schiavi. Più di 800 uomini si rifiutarono di abbandonare la loro fede cristiana e per questo vennero decapitati sul colle della Minerva. I loro resti sono conservati nella Cattedrale di Otranto dove, ogni anno, tra il 13 e il 14 agosto, si svolge una celebrazione in onore dei Santi Martiri.

Come arrivare alla Baia dei Turchi

La Baia dei Turchi si può raggiungere in auto, con treno e mezzi pubblici, oppure con mezzi a noleggio (soprattutto se si atterra all’aeroporto). Se si utilizza l’auto, da Lecce bisogna prendere la SS16 e poi svoltare sulla SP48 in direzione di Martano. Da l’ si prosegue fino a raggiungere la SP341. Da qui un sentiero permetterà di raggiungere la famosa spiaggia. La distanza da Lecce è di circa 50 km per un tempo di percorrenza di circa 45 minuti.

Se si arriva con i mezzi pubblici, ci sono diversi autobus che partono da Lecce e Otranto. Soprattutto se si raggiunge il Salento in treno, questa può essere una buona soluzione per arrivare alla Baia dei Turchi. Se si arriva dall’aeroporto, invece, la soluzione ideale per raggiungere la spiaggia è quella di noleggiare un’auto.

Presso la spiaggia si troveranno delle aree di sosta dove lasciare il mezzo proprio o noleggiato. Alcuni parcheggi si trovano lontano dalla Baia dei Turchi ma offrono un servizio navetta (incluso nel prezzo del parcheggio). In alternativa ci sono dei parking a pagamento a 500 metri della spiaggia e altri proprio a pochi passi dalla pineta. Solitamente queste aree sosta offrono una tariffa fissa per l’intera giornata.

Una volta giunti a destinazione e lasciata la macchina, un ultimo sforzo: una passeggiata di circa 300 metri attraverso una pineta (dunque non sotto il sole cocente), condurrà direttamente in riva al mare.