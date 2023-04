Supervulcano più pericoloso al mondo si trova proprio in Italia

Si chiama Marsili ed è un vulcano sottomarino che si trova nel Mar Tirreno. È tutto italiano, quindi, ed è il più esteso d’Europa. Ma è pericoloso in caso di eruzione? Il Marsili è un vulcano lungo circa 70 km e largo 30. È situato come detto nel Mar Tirreno, più precisamente a circa 80 km a nord-ovest da Stromboli. La cima è a circa 500 metri di profondità e nel suo complesso è alto più o meno 3 km.

Si sa poco di questo vulcano che è stato scoperto un centinaio di anni fa. Le ultime ricerche lo considerano attivo, con le ultime eruzioni che risalgono a un periodo tra i 7000 e i 3000 anni fa. A giudicare dai dati disponibili le passate eruzioni sono state caratterizzate da un basso indice di esplosività.

Tra gli studi più recenti c’è quello del 2021 pubblicato sulla rivista scientifica Bulletin of Volcanology. Esso suggerisce che il rischio vulcanico di un’eventuale eruzione del Marsili non è così alto come si pensa. Anche l’INGV fa sapere: “In caso di eruzione sottomarina a profondità di 500-1000 metri sul Marsili, l’unico segno in superficie sarebbe l’acqua che bolle legata al degassamento e galleggiamento di materiale vulcanico (pomici) che rimarrebbe in sospensione per alcune settimane. Il rischio associato a possibili eruzioni sottomarine è quindi estremamente basso, e un’eruzione a profondità maggiore di 500 metri comporterebbe probabilmente soltanto una deviazione temporanea delle rotte navali”.

A destare preoccupazione non sarebbe tanto l’eruzione, quanto l’eventuale innesco di una frana sottomarina che comunque, va detto, non comporterebbe per forza uno tsnumani. Nella peggiore delle ipotesi, se lo tsunami dovesse mai verificarsi potrebbe infrangersi sulle coste di Campania, Basilicata e Calabria nel giro di 20-30 min dal momento dell’innesco con onde dai 5 ai 20 metri d’altezza. Ma questo, come detto, è lo scenario peggiore che si può immaginare. Restando nel campo di ipotesi più verosimili invece si avrebbero onde di massimo 3-4 metri in Campania meridionale, 2-3 metri in Calabria e Sicilia, e 0,5-1 metro in Sardegna.