Addio all'uomo più vecchio d'Italia: ne beveva 1 al giorno. Cos'è

Tripolino Giannini, pensionato di Cecina, è scomparso il 31 dicembre all’età record di 111 anni. Conosciuto come il bersagliere in pensione più anziano, ha lasciato il figlio Romano, che ha dato la notizia, descrivendo la perdita come sorprendente e commovente.

L’addio a Tripolino Giannini

Romano ha ricordato il padre come il secondo uomo più longevo in Europa e sesto nel mondo, con 111 anni e 133 giorni di vita, sottolineando che Tripolino si è riunito alla moglie dopo più di quarant’anni.

La comunità di Cecina, che lo celebrava ad ogni compleanno, ha espresso il suo cordoglio, così come l’amministrazione comunale. Giannini ha attraversato incredibilmente due guerre mondiali e pandemie come la spagnola e il Covid, diventando nel 2021 il più anziano italiano a ricevere il vaccino anti-Covid. La sua salute robusta è stata attribuita alla moderazione nel cibo e alla capacità di non arrabbiarsi, consigli che ha condiviso come segreti per una lunga vita.

Ma c’è forse qualche trucco speciale per arrivare ad un’età tanto considerevole? Quale potrebbe mai essere il segreto della sua straordinaria longevità?

L’uomo in passato aveva attribuito la sua età a una serie di elementi chiave. La sua dieta, caratterizzata da pasti leggeri e bilanciati, è sempre stata accompagnata da un semplice bicchiere di vino. Berne uno al giorno, praticamente da tutta la vita, potrebbe averlo aiutato ad arrivare a 111 anni?

Può darsi. Ma non è il solo fattore. Tripolino ha sempre evitato fattori di rischio come il fumo e lo stress (a differenza dell’uomo più anziano del mondo, che però non ha mai abbandonato le sigarette fino al giorno della sua morte). Inoltre, ha sempre abbracciato la vita con un’attitudine positiva, che gli ha permesso di affrontare le sfide quotidiane con determinazione.

Oltre alla sua dedizione alla salute e al benessere, Tripolino ha dimostrato un amore per lo sport che ha radici profonde. Appassionato di attività fisica, ha partecipato alla prima corsa podistica Targa Cecina nel lontano 1929, ottenendo un encomiabile quarto posto. Il suo spirito sportivo è rimasto intatto negli anni, e continua ad essere un tifoso accanito della squadra di calcio locale, lo Sporting Cecina.

La Toscana ha un’aspettativa di vita molto alta: qual è il segreto?

Non è solo Tripolino a godere di una longevità eccezionale in Toscana. Questa regione gode di una aspettativa di vita superiore alla media nazionale ed europea, rivelandosi come un enigma che ha affascinato gli studiosi.

Gli uomini toscani vivono in media tra gli 82 e gli 87 anni, mentre le donne sfiorano un’aspettativa di vita che si estende tra gli 86 e i 92 anni. Il primato della Toscana non è un caso isolato né fugace, ma è un risultato costante nel tempo. Questa regione mantiene un vantaggio sia sulla media nazionale che su quella europea, che si estende sia agli uomini che alle donne.

Questa notevole longevità è stata attribuita a una serie di fattori concomitanti, che fanno della Toscana un’area unica nel promuovere la salute e il benessere. Tra questi, la dieta gioca un ruolo fondamentale. La tradizionale cucina toscana si basa su ingredienti freschi, semplici e di alta qualità, ed è ricca di nutrienti e antiossidanti.

Inoltre, il basso grado di stress nella vita quotidiana della regione è notevolmente evidente, soprattutto nelle pittoresche aree rurali. L’ambiente tranquillo e rilassante, unito a uno stile di vita che abbraccia lentezza e connessione con la natura, ha un impatto positivo sulla salute mentale e fisica dei residenti.

La Toscana è benedetta anche da un paesaggio mozzafiato, che potrebbe avere un ruolo nel benessere generale. L’armonia tra colline verdi, campi di girasoli, vigneti e uliveti crea un ambiente visivamente affascinante che può influire positivamente sullo stress e sulla felicità.