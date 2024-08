Sardegna, cosa sta succedendo a Cala Brandinchi? I video dell'acqua diventata verde sono virali

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Negli ultimi giorni, TikTok è stato invaso da una serie di video che mostrano, una delle spiagge più incantevoli del Nord della Sardegna, Cala Brandinchi, illustrando una serie di preoccupazione per via dell’acqua del mare, che ha assunto un inusuale colore verde. Inutile dire che il fenomeno ha destato una certa sorpresa mista a preoccupazione tra i bagnanti e tutti coloro che frequentano abitualmente il social network cinese. Ma di cosa si tratta nella realtà? A cosa è dovuto il colorito verde delle proverbialmente cristalline acque sarde? Dobbiamo temere per la nostra salute o la verità è che i tiktoker hanno preso un abbaglio? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme.

Cosa sta succedendo a Cala Brandinchi? L’acqua verde diventa virale su TikTok

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La mattina del 6 agosto, diversi utenti di TikTok hanno allarmato il popolo dei social pubblicando alcuni video nei quali si vedono le acque di Cala Brandinchi, nel comune di San Teodoro, in un sorprendente colore verde acido, con alcune aree che tendono al marrone.

La vicenda è parsa a tutti strana, poiché questo angolo di paradiso è famoso in tutto il mondo per le sue acque cristalline.

Se la recente colorazione ha rapidamente attirato l’attenzione del web, allarmando i bagnanti e i turisti, c’è una specificazione da fare: si tratta di un evento completamente naturale e indicativo della buona salute del mare.

Per quale motivo le acque di Cala Brandinchi si sono colorate di verde?

Nonostante le preoccupazioni iniziali causate dalla pubblicazione di questi video, quello che si segnala a Cala Brandinchi non è affatto un problema ambientale. Anzi, la realtà è ben diversa.

La colorazione verde delle acque è causata dalla presenza della posidonia, una pianta marina che spesso si accumula vicino alla riva, specialmente durante i periodi di alte temperature e in particolari condizioni di corrente. Un fenomeno del tutto naturale, quindi, che non è in alcun modo legato all’inquinamento o a sversamenti di sostanze nocive nelle acque marine.

Cos’è la posidonia che colora l’acqua del mare di verde?

La posidonia, nota anche con il nome scientifico Posidonia oceanica, è una specie comune ed endemica delle spiagge italiane e, contrariamente a quanto si possa immaginare, è considerata un indicatore positivo della qualità delle acque marine.

La sua presenza infatti segnala un ecosistema marino in buona salute.

Anche se il fenomeno sardo è a prima vista particolarmente impressionante, siamo certi che tutti abbiano questa pianta al mare almeno una volta, dato che solitamente si manifesta sotto forma di cumuli di alghe secche e marroni che vengono depositate sulla riva dalle correnti.

A quanto pare, il tratto di Cala Brandinchi interessato da questo fenomeno e che ha catturato l’attenzione dei tiktoker è frequentemente visitato dalla posidonia, proprio grazie all’elevata qualità delle acque e al buono stato di salute dell’intero ecosistema marino.

Pertanto, si tratta di un segnale positivo e non di un motivo di preoccupazione. Anzi, quella insolita colorazione verdognola indica la purezza e l’elevata qualità di quel tratto di costa. Niente da temere, dunque! Anzi…