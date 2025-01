In questi giorni di fine gennaio, la tranquilla località sciistica di Roccaraso, situata in provincia dell’Aquila, è stata letteralmente presa d’assalto da un’ondata senza precedenti di turisti. Circa 20mila visitatori, provenienti principalmente da Napoli e zone limitrofe, hanno invaso il paese, che conta appena 1.600 residenti. Questo afflusso massiccio è stato in gran parte attribuito all’effetto TikTok, a causa di video virali che promuovevano giornate sulla neve a prezzi accessibili.

Roccaraso: meta sciistica ambita

Roccaraso si trova in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, e si trova a un’altitudine di 1.236 metri sul livello del mare. È una delle località sciistiche più rinomate del centro-sud Italia. Fa parte del comprensorio dell’Alto Sangro, il più grande dell’Italia centro-meridionale, con circa 100 km di piste da sci e 32 impianti di risalita, che attirano ogni anno migliaia di turisti, soprattutto da Lazio e Campania.

Fondata nel XIII secolo, Roccaraso ha una lunga tradizione legata al turismo invernale e montano. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il paese fu quasi interamente distrutto, ma è stato ricostruito e oggi è una delle mete più ambite per gli sport invernali in Italia.

La pubblicità (non richiesta) su TikTok

Nei giorni precedenti, diversi influencer avevano condiviso su TikTok video che pubblicizzavano pacchetti per trascorrere una giornata sulla neve a Roccaraso, con offerte che variavano tra i 30 e i 50 euro. Le proposte includevano attività di sci, momenti di festa e persino la possibilità di comparire nei video degli influencer stessi. La promessa di un’esperienza divertente ed economica ha rapidamente catturato l’attenzione di migliaia di utenti, portando a una risposta di massa.

La conseguenza è stata un afflusso impressionante: oltre 220 autobus turistici, accompagnati da numerosi veicoli privati, hanno congestionato le strade che conducono a Roccaraso. Le arterie principali sono rimaste bloccate per ore e le code che si sono protratte fino a sera. Il sindaco ha tentato di gestire la situazione vietando la sosta degli autobus in alcune zone strategiche, come Viale Napoli, ma le misure non sono state sufficienti a prevenire il caos.

I problemi dell’effetto TikTok nel mondo

Questo fenomeno non è isolato. L’effetto TikTok ha già manifestato il suo impatto in altre parti del mondo. Ad esempio, nel 2021, l’isola di Hainan in Cina ha registrato un aumento esponenziale del turismo dopo la diffusione di video virali che ne esaltavano le bellezze naturali. Un parco nazionale dell’isola è passato da una media di 50 visitatori al giorno a oltre 600, causando problemi di traffico e preoccupazioni ambientali. Ma questo è solo uno di tanti esempi.

Il Lago alpino di Braies, Situato in Alto Adige, ha visto un afflusso esorbitante di turisti dopo essere diventato virale su Instagram e TikTok per i suoi paesaggi mozzafiato.

La spiaggia di Maya Bay in Thailandia, dopo essere diventata famosa grazie al film The Beach con Leonardo DiCaprio, il numero di turisti è aumentato a dismisura, causando danni all’ecosistema marino. È stata chiusa per quattro anni per permettere il recupero della barriera corallina.

Sebbene la promozione tramite social media possa portare benefici economici significativi, essa solleva anche questioni riguardanti la sostenibilità e la capacità infrastrutturale delle destinazioni turistiche. Località come Roccaraso, progettate per accogliere un numero limitato di visitatori, possono trovarsi impreparate di fronte a tali afflussi improvvisi, con ripercussioni sulla qualità dei servizi offerti e sull’ambiente circostante.