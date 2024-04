Con 1 euro compra una casa così in Sicilia: il video della 'reggia' diventa virale

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Su TikTok è spuntato un video che sta catturando l’attenzione di molti utenti del celebre social network: una giovane spagnola, Yasmina Rakib Requena, mostra orgogliosamente la sua nuova casa, un’abitazione di quattro piani in Sicilia, a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, acquistata alla cifra simbolica di un solo euro. Nel filmato, Yasmina condivide il suo entusiasmo e tutti i dettagli sulla sua avventura e dell’abitazione che ha comprato, mostrando non solo la sua meraviglia ma anche gli sforzi che saranno necessari per rendere abitabile questa dimora che un tempo era abbandonata.

Casa a un euro in Sicilia: il video virale su TikTok

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il fenomeno delle case a 1 euro non è nuovo: negli ultimi anni, molte amministrazioni locali dei piccoli comuni rurali di tutta Italia hanno lanciato iniziative di questo tipo per rinvigorire la vita economica e sociale delle zone in declino demografico. Queste case, spesso in cattive condizioni e necessitanti di lavori di ristrutturazione, vengono offerte a un prezzo simbolico a coloro che accettano di impegnarsi a ripopolare e riqualificare questi borghi. Spesso, infatti, l’acquisto è collegato all’onere di stabilire la propria residenza nel luogo in questione.

La casa enorme acquistata a solo un euro mostrata su TikTok

L’entusiasmo di Yasmina nel mostrare la sua nuova casa è contagioso, nonostante la struttura necessiti di significativi interventi di ristrutturazione. L’edificio si estende infatti su quattro piani, compresi seminterrato e mansarda e, una volta restaurato, offrirà un grandissimo potenziale.

Ad ogni modo, nonostante la sua maestosità, gli impianti, gli infissi e i pavimenti sono da rifare, le pareti hanno bisogno di una nuova ritinteggiata e mancano completamente arredi e sanitari. Nonostante ciò, la giovane è riuscita a cogliere il potenziale della sua nuova casa e sogna di trasformarla in una vera e propria reggia.

Le case a 1 euro costano davvero così poco?

Oltre all’euro simbolico pagato dalla ragazza per l’acquisto della casa, l’intera operazione ha comportato anche una serie di spese accessorie non trascurabili, sebbene irrisorie rispetto all’immobile e al suo valore. Yasmina ha dovuto infatti sostenere circa 2.500 euro per le spese notarili e 490 euro per la gestione immobiliare. Circa 3mila euro, quindi, per assicurarsi la struttura.

Non è stato ancora stimato il costo completo dei lavori di ristrutturazione, ma è chiaro che sarà un investimento significativo. Tuttavia, come sottolineano molti utenti nei commenti al video, anche se la ristrutturazione dovesse costare decine di migliaia di euro, l’acquisto di una casa a 1 euro rappresenta comunque un affare incredibile. E che conviene nonostante le spese di ristrutturazione e adeguamento che comporterà.

Questo caso dimostra come l’attrattiva delle case a 1 euro non sia limitata ai cittadini italiani, ma è in grado di coinvolgere anche persone provenienti da altri Paesi, desiderose di avventurarsi in nuove esperienze e di trasformare vecchi edifici in nuove opportunità, oltre che di ripopolare i nostri borghi. Yasmina, con il suo video virale, ha contribuito a diffondere ulteriormente l’interesse per questa forma di riqualificazione urbana e sociale, dimostrando che anche con un solo euro si può acquistare molto più di una semplice casa.