Ecco perché non dovresti mai mettere la birra nel congelatore

Ad una serata con amici a base di calcio e pizza, mancano soltanto fiumi di birra (perché si dice “birra alla spina”? Ecco svelata la curiosità linguistica) perché si trasformi in una di quelle veramente indimenticabili, ma quante volte è capitato che la birra fosse calda? La soluzione a portata di mano sembrerebbe essere il congelatore, ma l’esito – ve lo assicuriamo – non è dei più positivi e la vostra serata potrebbe ben presto trasformarsi in un incubo.

Attenzione alla birra in freezer

Il motivo è piuttosto semplice: tendenzialmente, se lasciata per troppo tempo, la birra scoppia all’interno del freezer (cosa succede ai formaggi congelati? Il consiglio per non sbagliare mai) e qualora ciò non succeda, il rischio maggiore è che il suo tipico gusto venga danneggiato se lo scongelamento avviene in modo troppo repentino. La birra congelata va infatti scongelata gradualmente mettendola in frigorifero, ma senza sfidare la sorte, è bene essere a conoscenza di alcuni trucchetti per ottenere una invitante birra fresca da condividere con gli amici senza rischiare di fare danni irreparabili (se congeli i pomodori, per esempio, poi si possono usare solo in un modo) al congelatore e far infuriare la propria compagna.

Dieci minuti ed il freddo è perfetto

Non c’è modo migliore per evitare la catastrofe se non quello di mettere sì la birra nel freezer (quella migliore in Italia viene dalla Calabria, eccola), ma seguendo alcuni accorgimenti importantissimi: bastano 10-12 minuti affinché si raffreddi a puntino, ma è necessario avvolgere la bottiglia o la lattina in un tovagliolo bagnato… In men che non si dica la birra arriverà alla temperatura giusta (mai provata la birra al sapore di pollo fritto?).