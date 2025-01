Hai spesso il raffreddore? La 'colpa' è di tuo marito: lo dice la scienza

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Essere Sposati, Avere un Cane e Andare al Lavoro in Auto con il Partner: Più Rischi di Raffreddore Secondo un Nuovo Studio

Un recente studio rivela che alcune abitudini di vita, che spesso consideriamo del tutto normali, invece, potrebbero rendere più soggetti ai raffreddori e all’influenza. Tra i fattori che aumentano la probabilità di ammalarsi ci sono il matrimonio, possedere un cane, condividere il tragitto verso il lavoro con il proprio partner e andare in bicicletta.

Single meno soggetti a raffreddori: i dati del sondaggio

Il sondaggio annuale condotto da Fisherman’s Friend su raffreddore e influenza ha evidenziato che un britannico su cinque in una relazione si ammala almeno una volta al mese. Per i single, questa percentuale scende a uno su sei. Non solo chi è in coppia si ammala più frequentemente, ma tende anche a prendersi più giorni di malattia.

Le abitudini che aumentano il rischio di ammalarsi

Il sondaggio ha suggerito che oltre allo stato civile, anche altre scelte di vita possono avere un impatto significativo sulla salute. Gli uomini sposati con un cane, ad esempio, risultano più soggetti a raffreddori mensili rispetto alle donne single con un gatto (26% contro 18%). Il motivo potrebbe risiedere nelle passeggiate quotidiane all’aperto che espongono maggiormente gli individui a sbalzi climatici e agenti patogeni.

Anche andare in bicicletta sembra aumentare la frequenza dei malanni: un ciclista su dieci ha dichiarato di ammalarsi settimanalmente.

La vicinanza come veicolo di contagi

La dottoressa Becky Spelman, psicologa delle relazioni, ha spiegato: “Essere vicini a un partner o a un familiare può essere essenziale per il benessere emotivo, ma chiaramente aumenta anche la probabilità di condividere i germi”.

Questa dinamica potrebbe spiegare perché le persone in coppia siano più spesso malate rispetto ai single, che tendono a uscire di casa meno frequentemente e quindi a essere meno esposti ai virus.

Uomini sempre più alti rispetto alle donne: un altro studio curioso

Un secondo studio, altrettanto interessante, invece ha mostrato come gli uomini stiano crescendo in altezza a un ritmo doppio rispetto alle donne negli ultimi cento anni. In media, l’altezza degli uomini britannici è aumentata di circa 7 centimetri, pari a un incremento del 4%. Le donne, invece, sono cresciute di soli 3 centimetri, corrispondenti a un aumento dell’1,9%.

Gli scienziati, tra cui il professor Lewis Halsey dell’Università di Roehampton, hanno analizzato dati provenienti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e altre fonti per ottenere un quadro globale del fenomeno. “Stiamo vedendo come la selezione sessuale e ambienti migliorati, in termini di nutrizione e minore incidenza di malattie, abbiano influenzato le differenze tra i sessi”, ha affermato Halsey.

Salute e stili di vita

Questo studio offre uno spunto di riflessione importante: alcune scelte apparentemente innocue come vivere in coppia, avere un animale domestico o preferire la bicicletta per gli spostamenti possono avere un impatto sulla salute, aumentando la probabilità di raffreddori e influenze. Tuttavia, il benessere emotivo derivante da queste abitudini rimane un fattore cruciale da bilanciare con i rischi fisici.

Alla luce di questi dati, forse qualche precauzione in più — come una maggiore attenzione all’igiene e un’adeguata protezione dal freddo durante le uscite — potrebbe aiutare a ridurre la frequenza dei malanni stagionali.