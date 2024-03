Questi sono i migliori ospedali al mondo: ben 14 si trovano in Italia. Ecco quali sono

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Il prestigioso magazine americano Newsweek ha recentemente rivelato la lista dei 250 migliori ospedali al mondo nel 2024, sottolineando l’eccellenza dell’assistenza sanitaria globale. Tra i paesi rappresentati, l’Italia emerge con un’impressionante presenza di ben 14 ospedali di alto livello, confermando il costante impegno del paese nel garantire cure di qualità ai propri cittadini.

Al vertice di questa classifica, la rinomata Mayo Clinic di Rochester negli Stati Uniti si è aggiudicata il primo posto come migliore ospedale al mondo, seguita dalla Cleveland Clinic e dal Toronto General – University Health Network in Canada.

Tuttavia, l’Italia non è rimasta indietro, con il suo primato rappresentato dal Policlinico Gemelli di Roma, che ha guadagnato un prestigioso 35º posto nella classifica. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno costante e l’elevato standard di eccellenza mantenuto dalla struttura nel settore sanitario. Il Policlinico Gemelli continua a distinguersi per la qualità delle cure offerte e per l’attenzione dedicata ai pazienti, confermando la sua posizione di leader nell’assistenza sanitaria nazionale e internazionale.

Tuttavia, nonostante i successi nel Centro e Nord Italia, emerge una nota negativa riguardante il Sud del paese. Nonostante la presenza di numerose strutture sanitarie di alta qualità, nessun ospedale del meridione è riuscito a raggiungere i primi 250 posti della classifica mondiale. Questo fatto solleva importanti questioni riguardanti l’equità nell’accesso alle cure sanitarie e pone l’accento sull’importanza di un investimento continuo nella sanità del Mezzogiorno.

Gli altri ospedali italiani in classifica

La Lombardia si distingue per il maggior numero di ospedali presenti in classifica, con ben sei strutture tra le migliori al mondo. Tra queste, il Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano al 52° posto, l’Irccs Ospedale San Raffaele-Gruppo San Donato al 57° posto, l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano al 65° posto.

Altri ospedali italiani presenti nella prestigiosa classifica includono il Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna (66° posto), l’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (103° posto), l’Ospedale policlinico San Matteo di Pavia (117° posto), l’Azienda ospedaliera di Padova (118° posto) e l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (135° posto).

La lista prosegue con il Presidio ospedaliero Molinette – Aou Città della Salute e della Scienza di Torino (106°), l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze (187°), gli Spedali Civili di Brescia (202°), l’Azienda ospedaliera-universitaria Sant’Andrea di Roma (211°) e l’Irccs Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (215°).

La classifica dei 250 migliori ospedali al mondo

Di seguito la classifica completa dei 250 migliori ospedali al mondo: