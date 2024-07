"Ti amo davvero tanto": stai molto attenta se te lo dice. Non è come pensi

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

È sempre difficile rintracciare il momento esatto in cui una relazione inizia ad incrinarsi per i più disparati motivi, ma esistono alcuni campanelli d’allarme (inizia a preoccuparti se ti abbraccia in questo modo)a cui prestare particolare attenzione, a partire dai segnali verbali che il vostro partner vi sta lanciando.

Frasi sulla fine di un amore

Ecco una serie di frasi che indicano che il rapporto tra due innamorati non è più quello di una volta. Partiamo dal classico “Non devo darti spiegazioni”: se il partner non vuole condividere con voi la sua giornata, le sue impressioni o pensieri, iniziate a preoccuparvi. Allo stesso modo se capita di sentire il vostro lui rivolgersi a voi dicendo che “Questo non è un mio problema”, significa che il processo di disinnamoramento è già iniziato (a volte il divorzio fa bene, lo dice la scienza).

Passivo o aggressivo?

Fate attenzione alla frase “Fai quello che vuoi”, perché queste parole indicano che al partner non riguardano più il vostro mondo; occhio anche ad un atteggiamento passivo-aggressivo che si espleta in frasi come “Se non ti piaccio, trovati un altro” (se però prendi peso, significa che il partner è quello giusto). Ciò denota un comportamento dettato da una totale chiusura verso l’altro e soprattutto verso la possibilità di auto-migliorarsi.

Problemi maggiori, poi, se viene a mancare la fiducia reciproca: “Non ti credo”, frase che spesso viene pronunciata dalle persone insicure, porta chi la dice a mettersi in posizione di difesa, quasi di sfida nei confronti dell’altro. Amarsi, invece, deve essere sempre occasione di comprensione e ascolto.

Le frasi che fanno bene alla coppia

Infine vi consigliamo di riflettere bene sullo stato della storia sentimentale quando il vostro lui o lei vi dice: “Ti amo davvero tanto”. Quel “davvero” è indice di un comportamento scorretto del partner che cerca di rimediare rafforzando l’espressione: sembra una giustificazione oppure un tentativo di manipolazione per distrarre l’altro dalla realtà dei fatti (vuoi sapere se ti tradisce? Ecco 7 modi diversi per indagare). E voi come valutate la vostra relazione? Nessuna tempesta all’orizzonte? Ricordatevi che qualora doveste sentire una di queste frasi, è bene non mettere la testa nella sabbia, ma affrontare sin da subito l’ostacolo.