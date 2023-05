Frasi per Cresima, gli auguri brevi e originali da scrivere

La Cresima è uno dei sette sacramenti della Chiesa cattolica e di alcune chiese cristiane. Viene comunemente definita come il sacramento della confermazione e consiste nell’unzione con olio santo, detta Crisma, da parte di un vescovo o di un sacerdote autorizzato.

La Cresima conferisce al battezzato una particolare effusione dello Spirito Santo, il quale dona sette doni che lo aiutano nella vita cristiana. Il rito rafforza la fede del battezzato, lo fa partecipe della missione della Chiesa e lo impegna ad una maggiore maturità nella vita cristiana.

I 7 doni dello Spirito Santo sono:

Sapienza : è la capacità di comprendere la verità divina e di giudicare con la saggezza divina.

: è la capacità di comprendere la verità divina e di giudicare con la saggezza divina. Intelletto : è la capacità di comprendere il significato profondo della fede e della dottrina cristiana.

: è la capacità di comprendere il significato profondo della fede e della dottrina cristiana. Consiglio : è la capacità di discernere ciò che è giusto e di scegliere il cammino migliore nella vita.

: è la capacità di discernere ciò che è giusto e di scegliere il cammino migliore nella vita. Fortezza : è la capacità di resistere alle tentazioni e alle avversità, e di perseverare nella fede.

: è la capacità di resistere alle tentazioni e alle avversità, e di perseverare nella fede. Scienza : è la capacità di conoscere le cose create da Dio e di riconoscere la loro bellezza e bontà.

: è la capacità di conoscere le cose create da Dio e di riconoscere la loro bellezza e bontà. Pietà : è la capacità di amare Dio e di rispettare gli altri come figli di Dio.

: è la capacità di amare Dio e di rispettare gli altri come figli di Dio. Timore di Dio: è la capacità di rispettare Dio e di evitare il peccato per amore di Lui.

Frasi per la Cresima: gli auguri da scrivere

Ecco alcune frasi brevi e originali per fare gli auguri di Cresima alle persone a cui vogliamo bene:

“Che questo sacramento ti dia la forza di camminare sempre sulla strada della fede e dell’amore. Auguri!”

“In questo giorno speciale, ti auguro di sentire la presenza di Dio nella tua vita in ogni momento”.

“La Cresima è il segno della tua maturità nella fede. Che tu possa essere sempre forte e coraggioso nella tua testimonianza”.

“La Cresima è un nuovo inizio nella tua vita di fede. Che questo sacramento ti porti tanta gioia e serenità. Auguri di cuore!”

“Che la luce dello Spirito Santo ti accompagni sempre sulla strada della vita”.

Cosa scrivere per chi fa Comunione e Cresima insieme?

Talvolta capita (in realtà capitava più spesso in passato) che Cresima e Prima Comunione vengano fatte in un’unica occasione. Ma cosa scrivere come messaggio di auguri a chi fa Prima Comunione e Cresima insieme?

Ecco alcuni esempi:

“Il giorno della tua Prima Comunione e Cresima è un momento di grande gioia e di significato spirituale. Che tu possa sentire la forza dello Spirito Santo nella tua vita e fare tesoro dei valori cristiani per diventare un buon testimone del Vangelo. Auguri!”

“Il nostro augurio è che il ricordo di oggi ti sia da guida per tutta la vita. Che il tuo futuro sia candido e puro come questo giorno”.

“Questi Sacramenti ti proteggeranno tutta la vita. Che tu possa trovare in loro la forza e il coraggio per compiere ogni giorno scelte buone e giuste. Congratulazioni!”

“Che tu possa vivere sempre con autenticità e coerenza la tua relazione con Dio e gli altri. Auguri di cuore!”

Ci sono ovviamente tante altre frasi che si possono scrivere per chi fa la Prima Comunione o la Cresima. L’importante è cercare di essere sempre sinceri, esprimere il proprio affetto e la propria felicità per un momento tanto importante nella vita di un cristiano.

Lettera del padrino o madrina al cresimando: esempi

Il padrino o la madrina della Cresima è una figura importante nella vita di un cristiano che si appresta a ricevere il sacramento della Cresima. In genere, viene scelto dal battezzato o dalla sua famiglia, sulla base della stima e dell’affetto che nutrono verso una persona e della sua capacità di svolgere il ruolo di guida spirituale.

I compiti del padrino o della madrina della Cresima sono molteplici e includono:

Accompagnare il cresimando nella sua preparazione al sacramento della Cresima, supportandolo nella sua crescita spirituale e morale.

nella sua preparazione al sacramento della Cresima, supportandolo nella sua crescita spirituale e morale. Offrire al cresimando il proprio sostegno emotivo e spirituale in un momento così importante della sua vita.

e spirituale in un momento così importante della sua vita. Rappresentare una figura di riferimento per il cresimando anche dopo la celebrazione del sacramento, offrendo il proprio supporto nei momenti di difficoltà e di dubbio.

nei momenti di difficoltà e di dubbio. Aiutare il cresimando a vivere la fede in modo coerente e autentico, incoraggiandolo a partecipare alla vita della comunità cristiana e ad impegnarsi nel servizio verso gli altri.

La lettera del padrino o della madrina di Cresima è un’importante occasione per rivolgere un messaggio di affetto e di sostegno spirituale al proprio figlioccio o alla propria figlioccia in occasione del sacramento della Cresima.

Ecco alcuni consigli su come scriverla:

Sii sincero e autentico: la lettera deve riflettere la tua personalità e la tua relazione con il tuo figlioccio o la tua figlioccia.