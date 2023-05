Come il cane dimostra affetto: 10 segnali che lo dimostrano

Se hai un cane, saprai sicuramente che ogni giorno ti dimostra il suo amore in mille modi diversi. Ma hai mai pensato a come lo esprime? Proprio come gli esseri umani, anche i cani hanno i loro modi unici di dimostrare l’affetto e l’attaccamento nei confronti dei loro proprietari. È interessante notare come alcune razze canine siano più espansive nelle loro manifestazioni fisiche di affetto, mentre altre possono essere più indipendenti e riservate. Tuttavia, indipendentemente dalla razza, possiamo affermare che il tuo cane ti ama incondizionatamente e ti amerà sempre, se non di più, di quanto tu ami lui o lei.

SCOPRI ANCHE:– Lavare il cane con bicarbonato: 5 possibili usi e quando evitare

In questo articolo, esploreremo 10 segnali che il tuo cane potrebbe usare per dimostrarti il suo affetto. Questi segnali possono essere utili per capire meglio il linguaggio del tuo cane e migliorare la tua relazione con lui. Ricorda sempre di non dare mai per scontato l’affetto che il tuo cane ti dimostra ogni giorno, e impara a riconoscere i suoi modi unici di esprimerlo.

Quindi, allaccia le cinture e preparati a scoprire come il tuo cane dimostra il suo amore!

I 10 segnali con il quale il cane dimostra il suo affetto sono inequivocabili:

Cercano il contatto fisico;

Sono entusiasti alla vista del padrone o delle persone che amano;

Tendono a seguire il padrone ovunque vada;

Mantengono il contatto visivo (guardano negli occhi);

Ti leccano;

Condividono con te il loro oggetto preferito, portandotelo;

Alzano le sopracciglia in un’espressione che sembra un sorriso;

Sentono la tua infelicità e provano a confortarti;

Ti rubano scarpe e vestiti e li portano in giro;

Vogliono dormire accanto a te (e in questo caso vanno fatte una serie di considerazioni prima di andare a dormire con il proprio cane).

Come si fa a capire se un cane ti vuole bene?

Ma come si fa a capire se un cane ti vuole bene in base a questi 10 segnali? Andiamo a vedere cosa vogliono dire e perché sono così importanti.

Partiamo dal principio. Se il tuo cane cerca costantemente il tuo contatto fisico, come ad esempio appoggiare la testa sulle tue gambe o dormire accanto a te, è un chiaro segno che vuole dimostrarti il suo amore e attaccamento. Poi, quando vedi il tuo cane agitarsi e saltare di gioia alla tua vista, significa che ti vuole bene e non vede l’ora di trascorrere del tempo con te. Allo stesso modo, se il tuo cane ti segue ovunque tu vada, anche in stanze diverse o quando stai cercando di uscire, significa che si sente al sicuro vicino a te e ti considera un punto di riferimento importante.

Se il tuo cane ti guarda negli occhi mentre parli con lui o gli sei vicino, significa che si sta concentrando sulla tua voce e cerca di capire le tue emozioni e il tuo stato d’animo. Anche perché, grazie alla sua sensibilità, se il tuo cane si avvicina a te e cerca di consolarti quando sei triste, significa che vuole farti sentire meglio e dimostrarti il suo amore. Di riflesso, se il tuo cane ti porta il suo giocattolo preferito o un osso, vuole condividere con te la sua felicità e dimostrarti che ti considera parte della sua famiglia.

Cosa vuol dire quando il cane lecca il padrone?

Quando il cane lecca il padrone, si tratta di un gesto molto importante che indica l’affetto e l’amore che nutre nei confronti del suo umano. È interessante notare che il nostro compagno a quattro zampe usa la lingua non solo per esplorare il mondo che lo circonda, ma anche per comunicare con gli esseri umani, che sono i suoi punti di riferimento.

Il fatto che il cane lecchi il padrone è un modo per il cane di stabilire un contatto fisico e di comunicare con la sua famiglia umana. In questo modo, il cane dimostra il suo amore e la sua gratitudine per il suo padrone, e allo stesso tempo riceve in cambio l’affetto e l’attenzione che cerca. In alcuni casi, può leccare parti del corpo del padrone per trovare rassicurazione in momenti di stress. Ad esempio, quando è spaventato da un temporale o da altri rumori forti, leccare il padrone può aiutarlo a calmarsi e a sentirsi al sicuro.

Altre volte, il cane lecca il padrone perché vuole prendersi cura di lui. Questo è particolarmente vero quando il padrone è malato o ha bisogno di assistenza. In questi casi, potrebbe leccare parti del corpo del padrone per cercarne di alleviare il dolore. Infine, il cane potrebbe leccare il padrone anche per esprimere un desiderio o un bisogno. Ad esempio, se è affamato o desidera giocare, potrebbe farlo per invitare il suo umano a prendere l’iniziativa. In questo modo, cerca di coinvolgere il proprietario nelle sue attività e di creare un legame ancora più forte con lui.

Quanti padroni riconosce un cane?

Quando un cane viene adottato in una nuova famiglia, si aspetta di fare parte di un branco, e quindi ha bisogno di identificare il capo branco. In questo caso, il capo branco è rappresentato dalla persona alpha, quella che ha il controllo e la responsabilità del benessere dell’intero gruppo. Anche se tutti i membri della famiglia amano e si prendono cura del cane, questo identificherà una persona come leader e suo punto di riferimento principale.

La scelta del suo umano di riferimento dipende da molti fattori, come il tipo di attenzione e le cure che gli vengono offerte, l’attività e il tempo trascorso insieme, e la personalità di entrambi. Ci sono cani che preferiscono un padrone tranquillo e paziente, mentre altri possono identificare il membro della famiglia più energico come leader. Inoltre, la scelta della persona alpha non è definitiva, ma può variare nel corso del tempo. Questo può accadere in caso di cambiamenti nell’ambiente domestico o di modifiche nelle attenzioni e nei comportamenti dei membri della famiglia nei suoi confronti.

Nonostante il cane possa avere un umano di riferimento, questo non significa che non ami gli altri membri della famiglia: si tratta pur sempre di un animale sociale ce ama la compagnia degli esseri umani in generale. Sono animali estremamente intelligenti e in grado di riconoscere non solo i membri della loro famiglia, ma anche le persone che vedono frequentemente al parco, al lavoro o in altre situazioni sociali: ricordano le caratteristiche di chi conoscono e lo identificano come amico o conoscente.

È importante ricordare che i cani hanno bisogno di interagire con più persone, animali e situazioni per poter sviluppare una buona socializzazione: più l’animale entra in contatto con il mondo esterno, più diventa abituato a riconoscere persone diverse. Infine, se un cane viene adottato da un nuovo proprietario, inizialmente potrebbe non avere un umano di riferimento, ma col tempo imparerà a conoscere e ad amare la sua nuova famiglia. L’importante è mostrargli sempre attenzione, cura e affetto, in modo che si senta sin dal principio parte della sua nuova casa.