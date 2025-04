Modello 730, il nuovo riquadro che devi compilare per avere un rimborso immediato

Sezione II – Per i guadagni dal 1° luglio 2014 in poi, con l’attuale tassazione al 26%;

Sezione III – Dedicata alla vendita di partecipazioni qualificate (cioè quote importanti in una società);

Sezione IV – Riguarda partecipazioni in paesi a fiscalità privilegiata o in fondi immobiliari esteri ;

Sezione VII – Serve per indicare eventuali minusvalenze non compensate nell’anno (utili per abbattere le tasse in futuro);