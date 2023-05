Onda più alta del mondo mai surfata: record del 'mostro d'acqua'

Preparati a imbarcarti in un’avventura marina di proporzioni epiche, perché ti porteremo nel luogo con le onde più alte del mondo. Stiamo parlando di Nazaré, una pittoresca cittadina affacciata sulla costa atlantica del Portogallo, dove le onde dell’oceano possono raggiungere altezze pazzesche di oltre 30 metri – sì, hai capito bene, è praticamente l’equivalente di un palazzo di 10 piani! Con la sua posizione privilegiata in un’ampia baia tra due maestosi promontori, Nazaré offre una spiaggia sabbiosa enorme dove si scagliano gigantesche onde provenienti dall’Oceano Atlantico.

Questo fenomeno spettacolare attrae come miele per le api orde di intrepidi surfisti provenienti da ogni angolo del globo, desiderosi di sfidare l’oceano e cavalcare le mitiche “big waves“. È un paradiso per gli amanti dell’adrenalina, dove gli audaci cavalieri delle onde si lanciano in incredibili discese che sembrano provenire da un altro mondo.

Ma cosa rende Nazaré così speciale? Beh, è tutto merito del famigerato Praia do Norte, il punto finale del Nazaré Canyon. Questo canyon, il più lungo e profondo d’Europa, si estende per circa 230 chilometri e raggiunge una profondità impressionante di tremila metri. È proprio qui che le forze dell’oceano si uniscono, generando un mostro d’acqua pronto a sfidare chiunque osi avventurarsi nelle sue acque.

Chi ha cavalcato l’onda più grande del mondo?

Immaginatevi la scena: un surfista coraggioso, una tavola da surf e un muro d’acqua che si erge come una gigantesca montagna marina. Nel 2018, proprio a Nazaré, il surfista portoghese Hugo Vau ha realizzato un’impresa straordinaria, cavalcando un’onda spaventosa alta ben 35 metri! È stato come se stesse surfando sul tetto di un palazzo di oltre 11 piani.

SCOPRI ANCHE:–Venezia, turista si butta dal ponte col surf

Questa straordinaria avventura è stata immortalata da lui stesso nel libro “Big Mama, la madre di tutte le onde“. Il titolo dice tutto: si tratta dell’incontro-scontro tra il nostro audace surfista e il temibile “mostro d’acqua” che si nasconde al largo delle coste di Nazaré.

Nel suo libro, Hugo Vau racconta le emozioni, le sfide e l’incredibile adrenalina che ha sperimentato mentre si lanciava in quella colossale parete d’acqua. Immaginate solo la forza del vento, il fragore dell’onda che si infrange, l’ebbrezza di stare in cima a un’enorme cresta d’acqua che sembra non finire mai. È un racconto che affascina e attrae gli amanti del surf e gli appassionati di avventure estreme di ogni genere. E c’è anche chi ha battuto altri record, come Lori Keeton, in grado di fare surf per otto ore di fila.

Chi ha vinto il premio più prestigioso per gli sportivi delle grandi onde

Se parliamo di surf agonistico e di record ufficiali, allora il titolo spetta al talentuoso surfista tedesco Sebastian Steudtner. È stato lui a dominare l’oceano e a cavalcare l’onda più grande del mondo, alta ben 26,21 metri. Immagina solo l’emozione e la sfida di affrontare un muro d’acqua così imponente.

La giuria dei Guinness World Record ha dovuto impiegare un anno e mezzo di tempo e una serie di calcoli complessi per misurare l’altezza esatta di quell’enorme onda, ma alla fine il record è stato confermato e assegnato a Steudtner come il surfista che ha raggiunto l’apice delle grandi onde.

Ma le imprese di Sebastian Steudtner non si fermano qui. Questo audace sportivo è diventato un nome di riferimento nel mondo delle grandi onde, tanto che ha già conquistato per ben tre volte il prestigioso Billabong XXL, il premio più ambito tra i surfisti che sfidano le onde giganti. È come se fosse il vero e proprio re della tavola, che può indossare una corona decorata con le vittorie più prestigiose nel suo regno delle onde.