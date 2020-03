Un Posto al Sole, arriva Debora Franchi: chi è Cristiana?

C’è un nuovo personaggio nella celebre soap Un Posto al Sole, come tutti i suoi appassionati hanno avuto modo di notare nelle puntate in onda in questi giorni.

Si tratta di Cristiana, skipper arruolata da Filippo (interpretato da Michelangelo Tommaso) e da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per la loro attività di noleggio di barche di lusso.

Ma chi è Cristiana? L’attrice chiamata a dare un volto alla skipper è Debora Franchi. I più informati ricorderanno sicuramente l’attrice e modella in uno spot della Peugeot 208, in cui era presente insieme a Stefano Accorsi. Debora, tuttavia, ha anche recitato nella web serie Murder Inc (2014) e nella serie tv targata Sky The Comedians, con Claudio Bisio e Frank Matano.

Classe 1985, Debora è originaria di Pordenone in Friuli Venezia-Giulia. Cosa ci rivelano le anticipazioni di Un Posto al Sole su questo nuovo personaggio? Nella puntata di lunedì 9 marzo, Cristiana ha fatto la sua comparsa. Nel frattempo, la relazione tra Filippo e Serena vivrà momenti travagliati, che porteranno l’uomo – nella puntata del 13 marzo – a incontrare proprio la neo-assunta skipper, mentre Serena convicherà Leonardo.