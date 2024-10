Prima di fare l’albero di Natale devi usare il balsamo: eviti seri problemi di salute

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Mancano ancora più di due mesi al Natale, ma per molti è già tempo di pensare agli addobbi. Soprattutto coloro che soffrono della sindrome da albero di Natale, un serio problema di salute che innesca reazioni allergiche come starnuti, prurito al naso, asma, tosse e dolori al petto. Gli stessi sintomi delle riniti allergiche o febbri da fieno, tanto per intenderci.

Cosa dice la scienza

Un team di scienziati provenienti dalla Upstate Medical University ha analizzato 28 alberi di Natale diversi, aghi e corteccia, e ha scoperto che possono ospitare fino a 53 tipi di muffe. Anche il polline di altri alberi viene depositato nella corteccia: secondo gli esperti, queste spore di muffe e pollini sono l’innesco per la maggior parte delle persone che soffrono della sindrome dell’albero di Natale.

Alberi artificiali? Meglio di no

E con gli alberi di natale artificiali le cose non vanno meglio, considerata la quantità di polvere che portano con sé, in grado di innescare le stesse reazioni allergiche.

Gli scienziati consigliano di capovolgere l’albero prima di portarlo in casa, di modo che si rimuovano muffe e spore. Attenzione anche a quando lo decorate e spostate i rami per mettere palline e luci. Potreste scatenare di nuovo qualche reazione.

Alcune indicazioni utili:

1. Fare l’albero di Natale, se vero, il più tardi possibile, per evitare al minimo l’esposizione alle muffa.

2 Utilizzate un purificatore d’aria, per disperdere spore e pollini il più possibile.

3. Utilizzate un “balsamo barriera” contro gli allergeni, come HayMax per ridurre il rischio di esposizione.