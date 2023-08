Come partecipare a Uomini e Donne da tronisti o corteggiatori

Digital Content Specialist. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali. Analizza i dati dei motori di ricerca per scoprire trend e migliorare il posizionamento dei siti. Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale.

Manca poco al ritorno di uno dei programma storici e di punta di Mediaset. Il dating show creato da Maria De Filippi, da molti anni, ormai, dal lontano 1996, è una garanzia di successo ed audience per la tv della famiglia Berlusconi, che infatti, ha fissato nei palinsesti di Canale 5, il ritorno di Uomini e Donne per lunedì 11 settembre. Il programma è una vetrina per i belli e le belle che magari sognano una carriera nel mondo dello show business, ma anche un’occasione per trovare, o almeno provarci, l’anima gemella.

Chi in cerca dell’amore, non ha sognato almeno una volta di essere corteggiata o di poter corteggiare una persona distante solo pochi passi all’interno di uno studio televisivo, dove poter sfoderare tutte le armi di seduzione o semplicemente farsi conoscere per quello che si è. Chi conosce il programma, però, sa anche che le porte di Uomini e Donne non sono aperte a tutti, ma c’è una selezione, o meglio un casting da superare per potere entrare negli studi Elios di Roma come tronista o corteggiatore. Per partecipare al programma di Maria De Filippi ci sono varie opzioni, vediamo quali sono.

Scopri anche:– Quanto guadagnano i tronisti di Uomini e Donne

Come si diventa tronisti o corteggiatori a Uomini e Donne?

Presso gli studi televisivi in via Tiburtina 1361 a Settecamini, nella zone est della capitale, i casting si svolgono quasi giornalmente, anche quando è già iniziato il programma, basta presentarsi ed indicare che si intende partecipare al programma. Ovviamente non tutti hanno la possibilità di raggiungere la capitale facilmente, per questo la produzione offre altre opportunità di selezione. Periodicamente sono organizzati casting itineranti, che permettono a più persone di presentarsi senza dover fare lunghi viaggi e si svolgono in varie città d’Italia.

Un’ulteriore modalità per partecipare a Uomini e Donne, sia per il trono classico che per la sezione over, è quella di compilare l’apposito form presente sul sito sul sito di Wittytv, nella sezione casting, compilando il form di presentazione con i propri dati, nome, cognome, luogo e data di nascita, sess0, codice fiscale, residenza, domicilio, social, mail, numero di telefono, titolo di studio. E’ obbligatorio inserire anche una propria foto. La redazione esaminerà dunque le candidature e contatterà personalmente i profili più adatti.

C’è anche la possibilità di poter assistere alla registrazione della trasmissione, per cui basterà completare il form contenuto nel sito di perlapromotion.it in tutti i suoi campi. Lo staff vi ricontatterà e vi darà tutte le informazioni del caso per le varie registrazioni. La partecipazione, al programma, come pubblico è assolutamente gratuita.

Quali sono i requisiti per partecipare a Uomini e Donne?

Come sapete “Uomini e Donne” ha la versione storica, dove di solito partecipano persone giovani e la versione over, rivolta a pretendenti più avanti con gli anni, ma non per questo meno desiderosi di trovare l’amore. Per questa ragione le porte del celebre talk show dei sentimenti sono aperte a tutti purché si abbia la maggiore età entro l’inizio del programma, per il trono classico, e avere almeno 35 anni compiuti per il trono over.

Provino per Uomini e Donne, cosa chiedono?

Nel casting per accedere al programma di Canale 5, di solito gli autori rivolgono agli aspiranti partecipanti domande sulla loro vita privata, su storie d’amore pregresse o delusioni, poi si approfondisce la personalità del tronista o del corteggiatore, maschio e femmina, chiedendo quali sono le passioni, gli hobby, insomma cosa si fa nel proprio tempo libero, al di fuori degli impegni di studio o lavoro. Ovviamente in un programma sull’amore tra coppie, non si può non chiedere se c’è un ideale di partner a cui si aspira o che si sta cercando proprio nella trasmissione di Maria De Filippi.

Quando gli autori hanno finito il colloquio con il partecipante di turno, si finisce il casting individuale, ma per cercare di fare colpo su chi vi ascolterà e valuterà idonei o meno per Uomini e Donne, è buona regola prepararsi un discorso su di sé, una sorta di presentazione per far capire nei pochi minuti che si hanno a disposizione, chi si è veramente o comunque quale lato della propria personalità far emergere. Il direttore del casting, infatti, valuta la persona come se fosse ad un colloquio di lavoro dove si deve dare il meglio di sé per attirare il consenso dalla propria parte.

Successivamente si può anche essere chiamati per valutare eventuali doti attoriali o comunque comunicative, visto che essendo un dating show, è fondamentale anche essere loquaci, parlare, sapere cosa dire, e non essere intimoriti dal pubblico, dalle domande di sconosciuti, dalle telecamere o da Maria De Filippi, che vista la sua grande professionalità, fa sempre il massimo per mettere la persona a proprio agio.

26