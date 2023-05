Sai cos'è davvero l'hamburger di scottona? Non è il tipo di mucca

Sei mai entrato in un supermercato o in una macelleria (ma anche in braceria) e hai notato una confezione o un piatto a base di hamburger di scottona, chiedendoti cos’è? Sei nel posto giusto allora! Andiamo a scoprire insieme il segreto dietro questo misterioso termine.

Hamburger di scottona: cos’è davvero?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’hamburger di scottona non fa riferimento a una specifica razza di bovino o a un particolare taglio di carne migliore di altri. In realtà, è un termine utilizzato per descrivere una mucca giovane che non ha mai partorito. Queste giovani bovine, generalmente comprese tra i 18 e i 24 mesi di età, vengono chiamate appunto “scottona” (ma anche “manzetta” o “giovenca”), a prescindere dalla razza.

Ma perché dare un nome speciale a queste mucche? La risposta risiede nelle caratteristiche uniche della loro carne. Essendo bovini giovani, la quantità di ormoni, feromoni e altri componenti presenti al suo interno è diversa rispetto ad altre carni. Questi elementi conferiscono infatti all’hamburger una particolare morbidezza che lo rende irresistibile per molti amanti delle grigliate.

Ora, potresti chiederti perché dovresti preferire un hamburger di scottona rispetto ad altri tipi di carne. Beh, devi sapere che, oltre alla sua morbidezza, questa carne ha un sapore delicato e succoso: si scioglie in bocca, offrendo un’esperienza gustativa unica.

Le differenze tra Scottona, Giovenca, Vitello, Manzo e le altre denominazioni dei bovini

Se però la spiegazione su cos’è l’hamburger di scottona non vi ha soddisfatto, andiamo a vedere tutte le possibili denominazioni delle carni bovine che vanno in base all’età dell’animale:

Scottona, Giovenca, Giovanca, Manzetta: bovina femmina età compresa tra i 18 e i 24 mesi che non ha mai partorito.

Vitello: bovino di circa un anno di età.

Vitellone: bovino maschio di età compresa tra i 12 e i 24 mesi.

Manzo: bovino di sesso maschile, di età compresa tra i due e i quattro anni.

Manza: bovina di sesso femminile che non ha mai partorito, di età compresa tra i due e i tre anni.

Vacca (o mucca): bovina adulta di sesso femminile che abbia già avuto un parto o che abbia superato il terzo anno di vita.

Bue: bovino adulto castrato di sesso maschile, che abbia superato il quarto anno di vita.

Toro: bovino adulto non castrato di sesso maschile, che abbia superato il quarto anno di vita.

Le principali razze bovine da carne

Se ti stai invece chiedendo quali sono le principali razze bovine da carne, eccoti accontentato: