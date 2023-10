Miss italia: tutte le informazioni utili per partecipare

Da decenni, il concorso di Miss Italia ha rappresentato il sogno di molte giovani donne desiderose di intraprendere una carriera luminosa nel mondo dello spettacolo. Con una storia che risale al 1939, quando si chiamava “5000 lire per un sorriso“, questo concorso ha lanciato alcune delle dive più iconiche del cinema italiano, tra cui Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Lucia Bosè. Tuttavia, la sua lunga storia non è stata priva di controversie, che hanno riguardato questioni come la partecipazione delle minorenni, l’abolizione delle misure canoniche e la possibilità di ammettere donne sposate e con bambini. Ma anche discorsi sull’opportunità di un concorso del genere nel 2023. Ma quali sono le regole per partecipare a Miss Italia oggi?

Quest’anno, l’attenzione è focalizzata sulla tanto attesa finale di Miss Italia 2023, che si terrà a Salsomaggiore Terme dal 7 al 13 novembre. Dopo quattro anni di assenza dalla televisione nazionale, la finale del concorso dovrebbe finalmente fare il suo ritorno in diretta su Rai 1. L’ultima volta che il concorso è stato trasmesso sul primo canale nazionale risale al 2019, mentre dal 2020 al 2022 è stato mandato in onda solo in streaming.

Per tutte le aspiranti reginette, una delle prime domande che sorge è: “Qual è il regolamento per partecipare a Miss Italia?”. Andiamo quindi a scoprire subito nel dettaglio le regole e i requisiti che le concorrenti devono soddisfare per avere la possibilità di competere in questo prestigioso concorso.

Come partecipare a Miss Italia?

Se sogni di partecipare a Miss Italia, è fondamentale avere un’idea chiara di come funziona il processo di iscrizione e selezione. Per il concorso del 2023, purtroppo, le selezioni sono già chiuse, ma è comunque importante conoscere il procedimento per prepararsi per le edizioni future.

La prima buona notizia è che l’iscrizione al concorso Miss Italia è completamente gratuita. Questo significa che non devi sostenere alcun costo per avere la possibilità di partecipare a questo prestigioso evento.

Il Concorso si svolge in diverse fasi:

Si tratta della fase iniziale del concorso ed è suddivisa in selezioni locali e finali regionali. Durante le selezioni locali, le concorrenti si presentano e vengono valutate a livello locale su diverse aree, mentre le finali regionali mettono in competizione le vincitrici delle selezioni locali di una determinata regione. Selezioni Nazionali: Le selezioni nazionali rappresentano il passo successivo e comprendono le prefinali nazionali, le selezioni finali e la grande finale di Miss Italia.

Per partecipare a Miss Italia, in generale, è sufficiente compilare il form di iscrizione disponibile sul sito ufficiale del concorso (missitalia.it) o sui siti delle diverse agenzie regionali coinvolte. Assicurati di leggere attentamente i requisiti e le istruzioni per l’iscrizione e di inviare tutti i documenti richiesti in modo accurato e completo. Una volta iscritte, le candidate saranno contattate dall’Esclusivista della regione di riferimento per i casting/selezioni locali.

Requisiti per partecipare a Miss Italia

Per chi sogna di partecipare a Miss Italia, è fondamentale conoscere i requisiti di base che devono essere soddisfatti. Qui di seguito, elenchiamo i principali requisiti richiesti per accedere a questo affascinante concorso di bellezza:

Nazionalità o cittadinanza italiana: è necessario essere cittadine italiane o essere nate in Italia, anche se da genitori stranieri, e risiedere in Italia da almeno 18 anni consecutivi alla data di iscrizione.

è necessario essere cittadine italiane o essere nate in Italia, anche se da genitori stranieri, e risiedere in Italia da almeno 18 anni consecutivi alla data di iscrizione. Sesso femminile sin dalla nascita: il concorso è riservato alle donne di sesso femminile dalla nascita.

il concorso è riservato alle donne di sesso femminile dalla nascita. E tà: le partecipanti devono compiere almeno 18 anni entro il 31 dicembre 2023 e non più di 30 anni entro la medesima data.

le partecipanti devono compiere almeno 18 anni entro il 31 dicembre 2023 e non più di 30 anni entro la medesima data. Condotta irrepresensibile : è richiesta una condotta incensurabile, e le concorrenti non devono essere mai state coinvolte in fatti o vicende di pubblica rilevanza offensivi della morale comune.

è richiesta una condotta incensurabile, e le concorrenti non devono essere mai state coinvolte in fatti o vicende di pubblica rilevanza offensivi della morale comune. Nessuna p artecipazione a produzioni pornografiche o scabrose: le partecipanti non devono mai essere state coinvolte, neppure come figuranti o comparse, in film, spettacoli o rappresentazioni di carattere pornografico o scabroso.

le partecipanti non devono mai essere state coinvolte, neppure come figuranti o comparse, in film, spettacoli o rappresentazioni di carattere pornografico o scabroso. Nessun ritratto in pose sconvenienti: è vietato essere state ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo o in ogni caso sconvenienti.

è vietato essere state ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo o in ogni caso sconvenienti. Nessuna dichiarazione sconveniente : le concorrenti non devono mai aver rilasciato pubbliche dichiarazioni di carattere sconveniente o non in linea con lo spirito di moralità del Concorso.

le concorrenti non devono mai aver rilasciato pubbliche dichiarazioni di carattere sconveniente o non in linea con lo spirito di moralità del Concorso. Vincoli sulle partecipazioni precedenti : è vietato partecipare se si è già vinto il Titolo di Miss Italia o un Titolo Nazionale abbinato nelle ultime cinque edizioni del Concorso, o se si è partecipato come concorrenti alle Prefinali dell’ultima edizione del concorso e alle Finali Nazionali delle ultime due edizioni.

è vietato partecipare se si è già vinto il Titolo di Miss Italia o un Titolo Nazionale abbinato nelle ultime cinque edizioni del Concorso, o se si è partecipato come concorrenti alle Prefinali dell’ultima edizione del concorso e alle Finali Nazionali delle ultime due edizioni. Altri concorsi di bellezza: le concorrenti non devono aver vinto altri concorsi di bellezza nazionali o internazionali, neanche di rilevanza locale, nel corso dell’anno 2023 o nello stesso anno, né intrattenere rapporti di collaborazione con altri concorsi di bellezza.

le concorrenti non devono aver vinto altri concorsi di bellezza nazionali o internazionali, neanche di rilevanza locale, nel corso dell’anno 2023 o nello stesso anno, né intrattenere rapporti di collaborazione con altri concorsi di bellezza. Partecipazione esclusiva: dopo la prima partecipazione a una selezione del Concorso, è vietato partecipare a selezioni di qualsiasi altro concorso di bellezza.

dopo la prima partecipazione a una selezione del Concorso, è vietato partecipare a selezioni di qualsiasi altro concorso di bellezza. Vincoli contrattuali: le partecipanti non devono essere vincolate a contratti nel settore dei concorsi di bellezza, concorsi o casting per modelle o attività simili.

le partecipanti non devono essere vincolate a contratti nel settore dei concorsi di bellezza, concorsi o casting per modelle o attività simili. Rapporti di lavoro: è vietato aver intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione lavorativa per attività relative al Concorso nel corso dell’anno 2023 o precedente.

è vietato aver intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione lavorativa per attività relative al Concorso nel corso dell’anno 2023 o precedente. Partecipazione a produzioni artistiche: le concorrenti non devono aver prestato opera artistica di protagonista o conduttrice principale in produzioni cinematografiche, televisive o teatrali diffuse o da diffondersi nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, a meno che si tratti di produzioni a diffusione non nazionale o di produzioni cinematografiche a distribuzione limitata.

le concorrenti non devono aver prestato opera artistica di protagonista o conduttrice principale in produzioni cinematografiche, televisive o teatrali diffuse o da diffondersi nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, a meno che si tratti di produzioni a diffusione non nazionale o di produzioni cinematografiche a distribuzione limitata. Disponibilità dell’immagine: le partecipanti devono avere la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e della propria voce, e non devono essere vincolate da contratti che limitino tali diritti.

le partecipanti devono avere la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e della propria voce, e non devono essere vincolate da contratti che limitino tali diritti. Regione di partecipazione: è possibile partecipare solo nella regione in cui si è nate o in cui si risiede.

è possibile partecipare solo nella regione in cui si è nate o in cui si risiede. Profili social pubblici: solo per le prefinaliste e finaliste nazionali, è obbligatorio avere profili social pubblici e accettare i post in collaborazione dai profili del Concorso.

solo per le prefinaliste e finaliste nazionali, è obbligatorio avere profili social pubblici e accettare i post in collaborazione dai profili del Concorso. Partecipazione a “Miss Italia racconta l’Italia”: le prefinaliste nazionali devono partecipare a “Miss Italia racconta l’Italia”, mentre per le altre Miss è facoltativo (vedere apposito regolamento dell’iniziativa).

Tutte le finaliste di Miss Italia 2023

L’84ª edizione di Miss Italia è già entrata nella fase cruciale, con l’annuncio delle venti finaliste scelte dalla commissione tecnica. Queste ragazze si sono aggiunte alle concorrenti già elette nelle selezioni regionali, in occasione delle selezioni svolte presso il BV Airone Resort di Corigliano-Rossano. Ogni finalista rappresenta la bellezza, la grinta e il talento delle diverse regioni italiane. Chi di loro sarà la Miss Italia 2023, che si unirà alle altri grandi Miss della storia? Ecco un elenco delle finaliste di Miss Italia 2023:

Ragazze elette dalla commissione tecnica:

Ludovica Tullio – Miss Piemonte

Elisa Fasoglio – Miss Valle d’Aosta

Bianca Puddu – Miss Sardegna

Anastasia Pellegrino – Miss Sicilia

Lisa Piran – Miss Friuli Venezia Giulia

Aurora Laguardia – Miss Basilicata

Elisa Vico – Miss Liguria

Chiara Viscillo – Miss Puglia

Veronica Lasagna – Miss Lombardia

Jasmine D’Aniello – Miss Campania

Valentina Riedo – Miss Trentino Alto Adige

Antonella Iaffaldano – Miss Molise

Vittoria Gasparin – Miss Veneto

Chiara Clementi – Miss Marche

Debora Sarti – Miss Toscana

Giorgia Gjinaj – Miss Abruzzo

Arianna Pizzoni – Miss Umbria

Giulia Gerardi – Miss Lazio

Alice Galante – Miss Emilia Romagna

Zari Mastruzzo – Miss Calabria

Finaliste già elette nelle fasi regionali: