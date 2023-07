Perchè si dice beccamorto? C'entra l'alluce del defunto

Infatti in epoca medievale, le banche non avevano molti mezzi, e di sicuro non i metodi di oggi, per riscuotere il credito dovuto da una persona o da un artigiano che non poteva o voleva saldare il proprio debito nei confronti dell’istituto bancario. Soprattutto era la banca ad essere la vittima di questa strategia, spesso in accordo tra presunto morto e medico che doveva constatarne la morte; la banca, infatti, ricorse alla figura dell’ispettore, una persona incaricata di controllare se il debitore fosse realmente morto, il cui compito (non quello di controllare la morte di una persone) di controllo esiste ancora oggi in molte professioni, anche se le conseguenze non sono fatali come avveniva secoli fa nel nostro paese.

Ma c’è anche un’altra presunta origine della parola beccamorto, che potrebbe risalire dal termine ‘becchino’, che oggi identifica chi lavora per una agenzia di onoranze funebri e deriverebbe proprio dalla natura. In biologia sono chiamati becchini, alcuni particolari insetti coleotteri che seppelliscono le carogne dei topi e di altri piccoli animali per poi deporvi le uova.

Ma non è ancora proprio tutto. C’è inoltre una terza versione, più strettamente etimologica, secondo cui il verbo ‘beccare’ andrebbe intepretato in senso figurato e non letterale. Un esempio? Mi sono beccato un raffreddore, Ti ho beccato in flagrante. In questo caso il beccamorto sarebbe colui che acchiappa i morti, in un’accezione molto popolare, ma comunque del tutto credibile. In realtà tutto quadra se pensiamo che le prime attestazioni della parola becchino risalgono al 1348 e il 1353, che sono proprio gli anni della peste nera. In quel periodo, davvero si andava a “beccare” i morti casa per casa.

Scopri anche:– Cosa succede prima e dopo la morte? I sintomi del nostro corpo

Infine, il nostro Sud, ricco di credenze e folclore, ma fonte anche di molte verità di cui spesso si dimentica l’origine o la storia, ma sempre molto interessanti perché hanno origine da credenze popolari tramandata di generazione in generazione, ci rammenta che schiattamuorto, è un sinonimo di beccamorto, la cui origine ci fa tornare alla prima versione che vi abbiamo fornito: e cioè l’antica usanza di bucherellare i corpi dei defunti, per verificare se fossero davvero morti oppure di schiattare i cadaveri nel senso di spremere, ovvero comprimerli per farne entrare più di uno nelle bare per risparmiare e far perdere quei liquidi in eccesso che permangono nel corpo dell’essere umano anche quando è ormai privo di vita.