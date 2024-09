Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Roberto Fiscer è tra i sacerdoti che hanno rivoluzionato il modo di comunicare il messaggio cristiano, diventando una vera e propria icona social. Attualmente, conta più di mezzo milione di follower su TikTok e, con oltre 16 milioni di “mi piace”, è senza dubbio il prete italiano più seguito del web. Ma chi è esattamente e dove si trova la sua parrocchia? Non ci resta che scoprire la sua storia!

Don Roberto Fiscer: chi è il sacerdote che ha conquistato il web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Roberto Fiscer, a 47 anni ancora da compiere, è molto più di un semplice parroco. Ha esordito nel mondo del lavoro come DJ professionista sulle navi, ma il suo percorso di vita ha preso una svolta inaspettata. Diversi anni fa, tornato da un viaggio di lavoro, partecipò ad una Giornata Mondiale della Gioventù. Fu lì che sentì la “chiamata” e, solo un mese dopo, entrò in seminario. Da quel momento, ha dedicato la sua vita a diffondere il messaggio cristiano, ma lo ha fatto a modo suo: con allegria, ironia e tanta musica.

Il suo approccio unico lo ha reso popolare non solo nelle strade della sua parrocchia, ma anche sulle piattaforme social. Nel 2010 creò la “discoteca cristiana” che fece molto parlare di sé. Oggi, su TikTok, i suoi sketch leggeri e divertenti, spesso girati direttamente sull’altare, riescono giorno dopo giorno a catturare l’attenzione di un pubblico giovane e vasto. Il suo successo si estende anche su Instagram, dove può contare oltre 77mila follower.

Dove si trova la parrocchia di Don Roberto Fiscer?

Per tutti coloro che, impressionati positivamente dai suoi video, si chiedono dove possono incontrare questo prete così moderno, la risposta è presto data.

Fiscer dirige la parrocchia della Santissima Annunziata del Chiappeto a Borgoratti, un quartiere di Genova. Qui, il parroco svolge la sua attività pastorale, non solo in chiesa ma anche attraverso Radio Tra le Note, un progetto radiofonico che gli permette di entrare in contatto con giovani, malati e carcerati. La sua missione è sempre stata quella di portare un messaggio di speranza, utilizzando il linguaggio universale della musica.

La sua storia è talmente affascinante che ha deciso di metterla nero su bianco nel suo nuovo libro intitolato Vita Spiricolata.

Ma Fiscer non è solo una celebrità sui social. La sua fama è cresciuta a tal punto da attirare l’attenzione dei canali televisivi nazionali. Non è un caso che sia apparso in diverse trasmissioni, portando il suo sorriso e la sua visione positiva della vita e della cristianità nelle case di milioni di italiani. Il suo messaggio, intriso di gioia e spiritualità, continua a ispirare e a far riflettere persone di tutte le età.

Insomma, possiamo dire che rappresenta la prova vivente che il sacerdozio può essere vissuto in tanti modi diversi, senza mai perdere di vista l’importanza del contatto umano e della condivisione. Anzi, optando per una comunicazione così giovane e innovativa, siamo certi che Roberto Fiscer rappresenta il modo migliore per diffondere il più possibile tutto l’amore del messaggio di Gesù Cristo.