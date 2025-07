Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

A 65 anni, Giorgio Martini, farmacista trentino, atleta e ex ufficiale della Marina, ha raggiunto un traguardo che sfida ogni aspettativa: ha ottenuto ben dieci lauree, l’ultima in Scienze Pedagogiche con il massimo dei voti, grazie a un metodo di studio fuori dal comune.

Una carriera accademica da record

Il suo percorso universitario è iniziato nel 1983 con una laurea in Farmacia. Da allora, Giorgio ha accumulato titoli in Medicina, Biologia della Nutrizione, Scienze dello Sport, Psicologia Clinica, fino alla specializzazione in Ipnosi e terapia clinica. La decima laurea è arrivata nel 2025, con una tesi dedicata proprio agli effetti dell’ipnosi sull’apprendimento.

Il potere dell’auto‑ipnosi

Il cuore del metodo di Giorgio Martini è l’auto-ipnosi, una pratica che ha studiato e affinato negli anni, tanto da dedicarle anche una delle sue tesi di laurea. Ma di cosa si tratta, esattamente? L’auto-ipnosi è uno stato mentale indotto volontariamente, simile a una profonda meditazione guidata, in cui la mente entra in una condizione di rilassamento e concentrazione assoluta. In questo stato, il cervello diventa più ricettivo, più focalizzato e meno soggetto alle distrazioni esterne. Per Martini, è il “luogo” ideale dove studiare.

Per ottenere questo effetto, utilizza tecniche di respirazione, visualizzazione e focalizzazione del pensiero, che gli permettono di isolarsi dal mondo circostante e creare una vera e propria bolla mentale di produttività. Il vantaggio non è solo nella velocità, ma anche nella qualità dell’apprendimento, che risulta più stabile e duraturo.

L’auto-ipnosi, praticata correttamente, non è una forma di trance né una perdita di coscienza. Al contrario, è un esercizio di controllo mentale, in cui si allenano attenzione, capacità di astrazione e concentrazione selettiva. È una tecnica già utilizzata in ambito clinico e sportivo, ma applicarla allo studio rappresenta ancora una novità per molti. Martini ha sottolineato che non si tratta di un “trucco”, ma di una disciplina mentale che chiunque può apprendere. L’importante è la costanza, l’autosservazione e il desiderio di migliorarsi, elementi che lui ha sviluppato nel corso di tutta la sua carriera professionale e accademica.

Le critiche online e la sua risposta

Nonostante i risultati, non sono mancate le critiche. Alcuni hanno insinuato che le sue lauree, ottenute anche tramite università telematiche, non fossero autentiche. Giorgio ha risposto senza esitazione: chi lo attacca lo fa per invidia o frustrazione. Ha sottolineato che tutti i suoi percorsi di studio sono stati completati con serietà e impegno, e che l’auto-ipnosi è uno strumento potente ma del tutto lecito.

Verso una nuova sfida: il dottorato

Raggiunta la decima laurea, Giorgio non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il prossimo obiettivo è il dottorato di ricerca, che considera il naturale proseguimento di un percorso fondato sulla curiosità e sulla volontà di migliorarsi continuamente.

Cosa possiamo imparare dal suo metodo

Concentrazione profonda : lo stato di auto-ipnosi permette di focalizzarsi senza distrazioni.

: lo stato di auto-ipnosi permette di focalizzarsi senza distrazioni. Gestione del tempo : studiare in meno tempo non significa semplificare, ma ottimizzare.

: studiare in meno tempo non significa semplificare, ma ottimizzare. Flow produttivo : come nello sport, anche nello studio esiste uno stato di massimo rendimento.

: come nello sport, anche nello studio esiste uno stato di massimo rendimento. Disciplina quotidiana: non è un trucco, ma il risultato di metodo e costanza.

Non è magia, ma metodo

L’auto-ipnosi non è una formula magica. È una tecnica antica che, se praticata correttamente, può migliorare concentrazione, memoria e resistenza mentale. Giorgio Martini lo dimostra con la sua storia: dieci lauree, nessuna scorciatoia, e una mente ben allenata a sostenere sogni ambiziosi.