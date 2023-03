Broccoli, non dovresti lessarli: il modo migliore per cottura

Che le verdure facciano bene è un dato di fatto e anche se ogni tanto qualcuno finge di non ricordarselo, è palese che si tratti di un’informazione di dominio pubblico. Consumare quelle di stagione, poi, è un ottimo modo per assicurarsi il giusto apporto di nutrienti e per prevenire le malattie. I broccoli in particolare sono un grande alleato per la nostra salute. Non tutti però, forse, sanno che il miglior modo per cuocerli non è quello di lessarli. Vediamo allora insieme come dovremmo procedere e perché.

I broccoli sono una fonte importante di vitamine e minerali. Tra le prime ricordiamo la vitamina C e la vitamina K, e tra i secondi il calcio e il potassio. Ma non è tutto, perché i broccoli sono ricchi di sostanze fitochimiche come i carotenoidi e i flavonoidi. Questi svolgono un ruolo importante nella prevenzione di malattie come il cancro e le malattie cardiovascolari. È la scienza stessa a dire che queste verdure fanno bene. Ci sono infatti studi recenti che dimostrano come i broccoli contengano pure una sostanza chiamata sulforafano, la quale ha proprietà antitumorali e antinfiammatorie. Se quanto detto finora non vi ha convinti a portarli un po’ più spesso sulle vostre tavole allora sappiate che sono anche una fonte importante di fibre alimentari, che aiutano a mantenere un corretto funzionamento dell’intestino e a ridurre il rischio di malattie come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari.

Ma se vogliamo essere sicuri di ottenere il massimo beneficio da queste verdure dobbiamo sapere come cucinarle nel modo corretto. Si consiglia di cuocere i broccoli al vapore: in questo modo infatti sarà possibile preservare al massimo i loro nutrienti. E ancora: facciamo attenzione a non cuocerli troppo a lungo, perché questo può comportare la perdita di nutrienti.

Un altro modo intelligente per cuocere i broccoli senza perdere i loro nutrienti è la cottura a microonde: basta mettere i fiori del broccolo in una ciotola con due cucchiai di acqua per 6 minuti di cottura. Infine un filo di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e limone spremuto.