Perché le Kardashian sono ricche e famose? C'entra la mamma

I Kardashian sono una delle famiglie più discusse, amate e criticate del mondo dello spettacolo. Non solo hanno un patrimonio netto di oltre 2 miliardi di dollari, ma sembrano essere ovunque: sui social media, nelle riviste di gossip e persino nei titoli dei giornali. Eppure, persino tra il loro pubblico c’è ancora molta confusione su come siano diventati così famosi e perché la loro vita personale abbia acquisito un seguito così vasto.

In effetti, la fama dei Kardashian sembra essere arrivata dal nulla. Sono uno dei tanti esempi di persone ‘famous for being famous‘, ovvero persone che non sono diventate celebri per il loro talento o per le loro imprese straordinarie, ma semplicemente per il loro status di celebrità. La loro popolarità ha raggiunto l’apice nel 2007 con l’uscita del reality show Keeping Up with the Kardashians, che oggi viene intitolato semplicemente The Kardashians. Il programma segue la vita personale e professionale di tutti i membri della famiglia, da Kim Kardashian, alla madre Kris Jenner, fino alle sorelle Kylie, Kourtney, Khloé e Kendall.

Ma come hanno fatto a diventare così famosi? E perché ci affascina così tanto osservare la vita di persone che vivono in case multimilionarie? Beh, una ragione potrebbe essere che, nonostante la loro ricchezza, i Kardashian non hanno paura di mostrarsi vulnerabili e umani. Siamo abituati a vedere celebrità perfette e inaccessibili, ma loro si mostrano in modo più autentico e reale, condividendo con il pubblico anche momenti di fragilità.

Che li si ami o si odii, è impossibile negare che i Kardashian abbiano lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare degli ultimi anni. Vi ricordate cosa successe qualche anno fa quando fu annunciata la cancellazione del reality The Kardashians (che oggi va in onda su Disney+)?

Come mai sono così ricchi i Kardashian?

La fortuna dei Kardashian non è dovuta soltanto alla loro celebrità. In realtà, la famiglia era già molto benestante prima che diventasse famosa. Uno dei fattori chiave della loro ricchezza è stata la professione del padre di Kim, Khloé, Kourtney e Rob Kardashian. Robert Kardashian era un avvocato di successo a Los Angeles, famoso per aver difeso O.J. Simpson nel processo del 1995. Grazie alla sua carriera, la famiglia Kardashian ha avuto accesso a una rete di clienti ricchi e famosi, contribuendo così ad aumentare la loro fortuna.

Oggi, gran parte della ricchezza della famiglia proviene dalle attività della sua azienda KKW Beauty. La linea di cosmetici e fragranze è diventata un enorme successo grazie all’incredibile seguito social della famiglia. Qualche anno fa, la famiglia Kardashian ha venduto una quota del 20% dell’azienda per 200 milioni di dollari, facendo lievitare ancora di più il loro già cospicuo patrimonio netto. Anche dopo la vendita, ogni partecipazione continua a generare un guadagno di 500 milioni di dollari all’anno.

Ma non è solo KKW Beauty a far sì che la famiglia Kardashian continui ad accumulare ricchezza. Le figlie della famiglia, sia quelle nate dalla relazione di Kris con Robert Kardashian, sia quelle avute in seconde nozze, hanno tutte sviluppato aziende e progetti personali di grande successo. Ad esempio, Kylie Jenner ha fondato la propria linea di cosmetici, Kylie Cosmetics, che ha raggiunto una valutazione di miliardi di dollari. Inoltre, le Kardashian sono anche molto attive sui social media, dove promuovono vari prodotti e collaborazioni, facendo aumentare ulteriormente le loro entrate.

Chi fa parte della famiglia Kardashian?

La famiglia Kardashian è una delle più famose e influenti del mondo, ma chi fa parte effettivamente di questo clan? Ecco una panoramica dei membri più in vista:

Kris Jenner : matriarca del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner è stata sposata con l’avvocato Robert Kardashian e ha avuto quattro figli con lui. Dopo il divorzio, si è sposata con Bruce Jenner (ora Caitlyn Jenner) e ha avuto due figlie, Kendall e Kylie. Kris è anche la manager delle sue figlie e ha contribuito a costruire il loro impero mediatico.

: matriarca del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner è stata sposata con l’avvocato Robert Kardashian e ha avuto quattro figli con lui. Dopo il divorzio, si è sposata con Bruce Jenner (ora Caitlyn Jenner) e ha avuto due figlie, Kendall e Kylie. Kris è anche la manager delle sue figlie e ha contribuito a costruire il loro impero mediatico. Kourtney Kardashian : la primogenita di Kris Jenner e Robert Kardashian. Kourtney ha avuto tre figli con l’ex compagno Scott Disick. È nota per la sua partecipazione nel reality show di famiglia e per il suo stile di vita eco-sostenibile.

: la primogenita di Kris Jenner e Robert Kardashian. Kourtney ha avuto tre figli con l’ex compagno Scott Disick. È nota per la sua partecipazione nel reality show di famiglia e per il suo stile di vita eco-sostenibile. Kim Kardashian : probabilmente la più famosa dei Kardashian. Kim ha guadagnato la sua fortuna come personaggio televisivo, imprenditrice e influencer. È sposata con il rapper Kanye West e ha quattro figli con lui. Kim è nota per la sua attenzione alla moda e per il suo ruolo nell’introduzione dello stile “athleisure”.

: probabilmente la più famosa dei Kardashian. Kim ha guadagnato la sua fortuna come personaggio televisivo, imprenditrice e influencer. È sposata con il rapper Kanye West e ha quattro figli con lui. Kim è nota per la sua attenzione alla moda e per il suo ruolo nell’introduzione dello stile “athleisure”. Khloé Kardashian : la terza figlia di Kris Jenner e Robert Kardashian. Khloé è a sua volta una personalità televisiva, ma anche imprenditrice e autrice.

: la terza figlia di Kris Jenner e Robert Kardashian. Khloé è a sua volta una personalità televisiva, ma anche imprenditrice e autrice. Rob Kardashian : l’unico figlio maschio di Kris Jenner e Robert Kardashian. Rob è da sempre un po’ meno in vista rispetto alle sue sorelle. È stato protagonista del reality show “Rob & Chyna” con la sua ex-fidanzata Blac Chyna e ha una figlia con lei.

: l’unico figlio maschio di Kris Jenner e Robert Kardashian. Rob è da sempre un po’ meno in vista rispetto alle sue sorelle. È stato protagonista del reality show “Rob & Chyna” con la sua ex-fidanzata Blac Chyna e ha una figlia con lei. Kendall Jenner : figlia di Kris Jenner e Bruce Jenner. Kendall ha intrapreso la carriera di modella ed è diventata uno dei volti più noti del mondo della moda. Ha lavorato per grandi marchi come Chanel, Givenchy e Calvin Klein.

: figlia di Kris Jenner e Bruce Jenner. Kendall ha intrapreso la carriera di modella ed è diventata uno dei volti più noti del mondo della moda. Ha lavorato per grandi marchi come Chanel, Givenchy e Calvin Klein. Kylie Jenner: la figlia minore di Kris Jenner. Kylie, ha guadagnato la sua fortuna grazie alla sua attività di imprenditrice nel mondo della cosmesi, in particolare con la sua azienda KKW Beauty. È stata considerata la più giovane miliardaria autodidatta della storia ed è da anni personaggio di copertina di numerose riviste di moda e lifestyle.

Kris Jenner e la storia della mamma manager

Kris Jenner è una figura fondamentale nella storia dei Kardashian. È la mamma manager delle sue figlie e ha giocato un ruolo cruciale nel trasformare la famiglia in una delle più famose e ricche al mondo.

Ma qual è la sua storia? Kris è nata come Kris Houghton nel 1955 a San Diego, in California. Nel 1978, si è sposata con Robert Kardashian, già all’epoca un avvocato di successo. Insieme, Kris e Robert hanno avuto quattro figli: Kourtney, Kim, Khloé e Rob. Tuttavia, il loro matrimonio è finito nel 1991. Successivamente, Kris si è risposata con Bruce Jenner, oro nel decathlon ai Giochi Olimpici di Montreal nel 1976. Insieme hanno avuto due figlie, Kendall e Kylie Jenner. Questo però lo avevamo già detto.

Quello che forse non sapete è che Kris è nota come la “mamma tigre” delle sue figlie, una donna estremamente ambiziosa e determinata a farle diventare famose e di successo. Ha giocato un ruolo fondamentale nella costruzione dell’impero mediatico dei Kardashian, gestendo la carriera delle sue figlie e sviluppando strategie per far crescere la loro popolarità.

E, con il senno di poi, possiamo dire che il suo lavoro ha dato i suoi frutti: le Kardashian sono diventate una delle famiglie più ricche, famose e influenti al mondo. Grazie alla sua costante presenza come manager, Kris è stata in grado di far diventare le sue figlie dei veri e propri brand, che generano miliardi di dollari di ricavi attraverso la televisione, i social, i prodotti di bellezza e altro ancora. Ogni cosa che tocca, si può dire, si trasforma in oro.